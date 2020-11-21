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الدفاع المدني يحذر من احتمال تواصل الأمطار الرعدية على هذه المناطق

طالب بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات حفاظاً على السلامة

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه - وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن فرصة هطول الأمطار الرعدية ستستمر حتى يوم السبت على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر بها مناطق (مكة المكرمة, والمدينة المنورة, والحدود الشمالية, وحائل, والجوف, والمنطقة الشرقية، والقصيم).

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني يحذر من احتمال تواصل الأمطار الرعدية على هذه المناطق
سبق

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه - وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن فرصة هطول الأمطار الرعدية ستستمر حتى يوم السبت على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر بها مناطق (مكة المكرمة, والمدينة المنورة, والحدود الشمالية, وحائل, والجوف, والمنطقة الشرقية، والقصيم).

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
12:58 AM

الدفاع المدني يحذر من احتمال تواصل الأمطار الرعدية على هذه المناطق

طالب بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات حفاظاً على السلامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,859

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه - وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن فرصة هطول الأمطار الرعدية ستستمر حتى يوم السبت على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر بها مناطق (مكة المكرمة, والمدينة المنورة, والحدود الشمالية, وحائل, والجوف, والمنطقة الشرقية، والقصيم).

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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