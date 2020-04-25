لتخفيف زحام المركزي.. استحداث سوق مؤقت للفاكهة والخضار بالأزهري بالمدينة

"الأمانة": يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، سوقاً مؤقتاً للخضار والفاكهة للبيع المفرد في حي الأزهري.

وسيُسهم السوق المؤقت الجديد في تخفيف الزحام على السوق المركزي، وسيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجواره، الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضروات والفواكه التي تشهد معدلات متنامية في الطلب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.