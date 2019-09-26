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أمطار غزيرة.. تنبيهان متقدمان للأرصاد لـ"جازان وعسير"

قالت: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول.
وقالت الأرصاد: إن الحالة تبدأ في عسير الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى العاشرة مساء، وتشمل: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتثليث، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب، ومحايل).
كما تبدأ في جازان الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء، وتشمل: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والدرب، والريث، والعارضة، وصبيا، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب).

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أمطار غزيرة.. تنبيهان متقدمان للأرصاد لـ"جازان وعسير"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول.
وقالت الأرصاد: إن الحالة تبدأ في عسير الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى العاشرة مساء، وتشمل: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتثليث، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب، ومحايل).
كما تبدأ في جازان الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء، وتشمل: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والدرب، والريث، والعارضة، وصبيا، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب).

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
08:49 AM

أمطار غزيرة.. تنبيهان متقدمان للأرصاد لـ"جازان وعسير"

قالت: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,441

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول.
وقالت الأرصاد: إن الحالة تبدأ في عسير الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى العاشرة مساء، وتشمل: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتثليث، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب، ومحايل).
كما تبدأ في جازان الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء، وتشمل: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والدرب، والريث، والعارضة، وصبيا، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب).

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