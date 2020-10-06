"السديس" يقف على حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالمسجد الحرام

اطلع على ما توفره من خدمات وأجهزة ومستلزمات طبية لخدمة المعتمرين

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم, على حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية التي جرى إطلاقها للمعتمرين بالمسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة.

واطلع على ما تحتويه الحملة من إمكانات وما توفره من خدمات وأجهزة ومستلزمات طبية، مثنياً على الدور المهم الذي تقدمه وزارة الصحة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام ومرافقه.

وأكد "السديس" أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية، وتعزيزاً لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصاً على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.