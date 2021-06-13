شاهد.. 28 فرقة تقهر جبال جازان لإنقاذ كبار السن من "كورونا"

جولات ميدانية يومية وزيارات منزلية وفق معايير تضمن السلامة

خصصت إدارة شؤون المراكز الصحية بصحة جازان، ٢٨ فرقة صحية ميدانية تعمل على تنفيذ جولات ميدانية وزيارات المنازل؛ وذلك لتقديم خدمة اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد ١٩" لفئة كبار السن؛ بما فيهم سكان المناطق الجبلية؛ حفاظًا على سلامتهم وسعيًا للحد من انتشار الفيروس.

وتقوم الفِرَق الصحية بتنظيم زيارات ميدانية يومية لإعطاء المستفيدين اللقاح ضد فيروس "كورونا" ممن تفوق أعمارهم ٦٠ عامًا وفق معايير محددة تضمن تقديم الخدمة للمستفيدين في منازلهم بكافة محافظات منطقة جازان.

وأكدت "صحة جازان" أنها مستمرة في التوسع تجاه تقديم خدمات اللقاحات ضد فيروس كورونا؛ لتشمل كافة محافظات منطقة جازان؛ وذلك تواصلًا لجهود وزارة الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كوررنا "كوفيد-19"، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق #صحتي.

وتستقبل مراكز اللقاحات بمنطقة جازان البالغ عددها 13 مركزًا منتشرة في جميع محافظات ومراكز المنطقة بواقع 107 ساعات عمل يوميًّا، كبار السن دون حجز مسبق.

ووجهت "صحة جازان" المراكز التابعة لها باستقبال من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا دون موعد، وتمكينهم من أخذ اللقاح بسلاسة؛ حاثةً الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق "صحتي"؛ مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فاعلة وآمنة.

وكانت إحصائيات وزارة الصحة، قد كشفت أن جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في المملكة تجاوزت 15.6 مليون جرعة حتى الآن.