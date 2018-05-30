النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 907 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1201 خلال الـ24 ساعة الماضية

تجنبها تماماً.. مشروبات مضرّة إذا تناولتها على معدة فارغة

بعضها يسبّب نوبات هلع وعسر الهضم وأخرى تدمّر الأسنان

حدّدت مجموعة من الأطباء قائمة كاملة من المشروبات، التي يمكن أن يؤثر شربها على معدة فارغة سلباً في الجسم.

ولفت موقع Interia إلى أن عدم تناول وجبة إفطار كاملة وشرب العصير أو الشاي يمكن أن يكون غير صحي.

ووفق "سبوتنيك" تحتوي عصائر الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين "سي" الذي يقوّي المناعة، ولكن حتى كمية صغيرة من المشروب تسبّب تهيج المعدة وحرقة المعدة والتجشؤ.. لا ينصح الأشخاص الذين يعانون حموضة عالية بتناولها على الإطلاق.

ويزيد عصير الطماطم من إنتاج حمض المعدة، الذي يمكن أن يسبّب أيضاً الألم أو عسر الهضم.

ولا ينصح بالشرب على معدة فارغة الشاي والقهوة، إذا كنت تشرب الشاي على معدة فارغة، فسيؤدي ذلك إلى اختلال التوازن الحمضي، ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويسبب الوذمة.

وستؤدي القهوة السوداء على معدة فارغة إلى إطلاق هرمون التوتر الكورتيزول، ما يؤدي إلى خفقان القلب والقلق ونوبات الهلع.

يجدر أيضاً التخلي عن تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة.. وفقاً للأطباء، فإنها تزيد عمل الكبد والبنكرياس والمعدة، وتدمّر الأسنان وتسهم في حدوث أمراض فطرية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تجنبها تماماً.. مشروبات مضرّة إذا تناولتها على معدة فارغة
سبق

حدّدت مجموعة من الأطباء قائمة كاملة من المشروبات، التي يمكن أن يؤثر شربها على معدة فارغة سلباً في الجسم.

ولفت موقع Interia إلى أن عدم تناول وجبة إفطار كاملة وشرب العصير أو الشاي يمكن أن يكون غير صحي.

ووفق "سبوتنيك" تحتوي عصائر الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين "سي" الذي يقوّي المناعة، ولكن حتى كمية صغيرة من المشروب تسبّب تهيج المعدة وحرقة المعدة والتجشؤ.. لا ينصح الأشخاص الذين يعانون حموضة عالية بتناولها على الإطلاق.

ويزيد عصير الطماطم من إنتاج حمض المعدة، الذي يمكن أن يسبّب أيضاً الألم أو عسر الهضم.

ولا ينصح بالشرب على معدة فارغة الشاي والقهوة، إذا كنت تشرب الشاي على معدة فارغة، فسيؤدي ذلك إلى اختلال التوازن الحمضي، ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويسبب الوذمة.

وستؤدي القهوة السوداء على معدة فارغة إلى إطلاق هرمون التوتر الكورتيزول، ما يؤدي إلى خفقان القلب والقلق ونوبات الهلع.

يجدر أيضاً التخلي عن تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة.. وفقاً للأطباء، فإنها تزيد عمل الكبد والبنكرياس والمعدة، وتدمّر الأسنان وتسهم في حدوث أمراض فطرية.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
01:19 PM

تجنبها تماماً.. مشروبات مضرّة إذا تناولتها على معدة فارغة

بعضها يسبّب نوبات هلع وعسر الهضم وأخرى تدمّر الأسنان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
24,293

حدّدت مجموعة من الأطباء قائمة كاملة من المشروبات، التي يمكن أن يؤثر شربها على معدة فارغة سلباً في الجسم.

ولفت موقع Interia إلى أن عدم تناول وجبة إفطار كاملة وشرب العصير أو الشاي يمكن أن يكون غير صحي.

ووفق "سبوتنيك" تحتوي عصائر الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين "سي" الذي يقوّي المناعة، ولكن حتى كمية صغيرة من المشروب تسبّب تهيج المعدة وحرقة المعدة والتجشؤ.. لا ينصح الأشخاص الذين يعانون حموضة عالية بتناولها على الإطلاق.

ويزيد عصير الطماطم من إنتاج حمض المعدة، الذي يمكن أن يسبّب أيضاً الألم أو عسر الهضم.

ولا ينصح بالشرب على معدة فارغة الشاي والقهوة، إذا كنت تشرب الشاي على معدة فارغة، فسيؤدي ذلك إلى اختلال التوازن الحمضي، ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويسبب الوذمة.

وستؤدي القهوة السوداء على معدة فارغة إلى إطلاق هرمون التوتر الكورتيزول، ما يؤدي إلى خفقان القلب والقلق ونوبات الهلع.

يجدر أيضاً التخلي عن تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة.. وفقاً للأطباء، فإنها تزيد عمل الكبد والبنكرياس والمعدة، وتدمّر الأسنان وتسهم في حدوث أمراض فطرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,167
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,817
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة