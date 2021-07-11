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رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار

الهفتاء شدّد على الشراء من أشخاص ثقة وسبق التعامل معهاً تجنباً للغش

حذّر رئيس رابطة مربي المواشي في المملكة، سعود الهفتاء؛ المواطنين والمقيمين من تطبيقات بيع المواشي حتى لا يقعوا ضحية للمحتالين.

ونصح الهفتاء؛ مشتري المواشي بأخذ الحذر في أثناء الشراء سواء عن طريق التطبيقات أو بطريقة الشراء التقليدية، مشدّداً على الشراء من أشخاص ثقة وسبق له التعامل معهم، حيث هناك بعض الغش يحدث في المواشي.

وأشار الهفتاء؛ في حديث مع قناة "الإخبارية" السعودية، إلى ضرورة التأكد من وجود الشهادات والتراخيص الصادرة من الجهات الرسمية في حال التعامل مع التطبيقات وعدم الشراء من التطبيقات العشوائية لضمان حقوق المشتري الكاملة في حال وقع ضحية لأي نوع من أنواع الغش.

وحول أسعار الاضاحي، نفى رئيس رابطة مربي المواشي، أن تكون أسعار الاضاحي قد وصلت الى 3 آلاف ريال، مؤكداً أن الأسعار الحالية تصل بين 1100 و1800 ريال.

وأشار إلى أن الأسعار في السوق تعد عادلة مقارنة بأسعار الأعلاف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار
سبق

حذّر رئيس رابطة مربي المواشي في المملكة، سعود الهفتاء؛ المواطنين والمقيمين من تطبيقات بيع المواشي حتى لا يقعوا ضحية للمحتالين.

ونصح الهفتاء؛ مشتري المواشي بأخذ الحذر في أثناء الشراء سواء عن طريق التطبيقات أو بطريقة الشراء التقليدية، مشدّداً على الشراء من أشخاص ثقة وسبق له التعامل معهم، حيث هناك بعض الغش يحدث في المواشي.

وأشار الهفتاء؛ في حديث مع قناة "الإخبارية" السعودية، إلى ضرورة التأكد من وجود الشهادات والتراخيص الصادرة من الجهات الرسمية في حال التعامل مع التطبيقات وعدم الشراء من التطبيقات العشوائية لضمان حقوق المشتري الكاملة في حال وقع ضحية لأي نوع من أنواع الغش.

وحول أسعار الاضاحي، نفى رئيس رابطة مربي المواشي، أن تكون أسعار الاضاحي قد وصلت الى 3 آلاف ريال، مؤكداً أن الأسعار الحالية تصل بين 1100 و1800 ريال.

وأشار إلى أن الأسعار في السوق تعد عادلة مقارنة بأسعار الأعلاف.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
09:05 AM

رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار

الهفتاء شدّد على الشراء من أشخاص ثقة وسبق التعامل معهاً تجنباً للغش

A A A
خالد علي - الرياض
4
2,655

حذّر رئيس رابطة مربي المواشي في المملكة، سعود الهفتاء؛ المواطنين والمقيمين من تطبيقات بيع المواشي حتى لا يقعوا ضحية للمحتالين.

ونصح الهفتاء؛ مشتري المواشي بأخذ الحذر في أثناء الشراء سواء عن طريق التطبيقات أو بطريقة الشراء التقليدية، مشدّداً على الشراء من أشخاص ثقة وسبق له التعامل معهم، حيث هناك بعض الغش يحدث في المواشي.

وأشار الهفتاء؛ في حديث مع قناة "الإخبارية" السعودية، إلى ضرورة التأكد من وجود الشهادات والتراخيص الصادرة من الجهات الرسمية في حال التعامل مع التطبيقات وعدم الشراء من التطبيقات العشوائية لضمان حقوق المشتري الكاملة في حال وقع ضحية لأي نوع من أنواع الغش.

وحول أسعار الاضاحي، نفى رئيس رابطة مربي المواشي، أن تكون أسعار الاضاحي قد وصلت الى 3 آلاف ريال، مؤكداً أن الأسعار الحالية تصل بين 1100 و1800 ريال.

وأشار إلى أن الأسعار في السوق تعد عادلة مقارنة بأسعار الأعلاف.

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