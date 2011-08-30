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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات كورونا آخر 24 ساعة.. 412 في الكويت و362 بالإمارات

إجمالي عدد الحالات المسجلة في الأولى 84636 والثانية 69690

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 84636 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 530 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 120 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و81 حالة في منطقة الفروانية الصحية و80 حالة في منطقة حولي الصحية و76 حالة في منطقة الجهراء الصحية و55 حالة في منطقة العاصمة الصحية.
ومن جهة أخرى سجلت الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 362 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 69,690 إصابة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل 60,600 حالة.

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا آخر 24 ساعة.. 412 في الكويت و362 بالإمارات
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 84636 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 530 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 120 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و81 حالة في منطقة الفروانية الصحية و80 حالة في منطقة حولي الصحية و76 حالة في منطقة الجهراء الصحية و55 حالة في منطقة العاصمة الصحية.
ومن جهة أخرى سجلت الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 362 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 69,690 إصابة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل 60,600 حالة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
03:21 PM

إصابات كورونا آخر 24 ساعة.. 412 في الكويت و362 بالإمارات

إجمالي عدد الحالات المسجلة في الأولى 84636 والثانية 69690

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 84636 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 530 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 120 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و81 حالة في منطقة الفروانية الصحية و80 حالة في منطقة حولي الصحية و76 حالة في منطقة الجهراء الصحية و55 حالة في منطقة العاصمة الصحية.
ومن جهة أخرى سجلت الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 362 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 69,690 إصابة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل 60,600 حالة.

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