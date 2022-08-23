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911 يحذر: موجة غبار كثيفة وشبه انعدام للرؤية على طريق الطائف- الرياض

نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريق الطائف- الرياض، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ودعا المركز مرتادي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

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911 يحذر: موجة غبار كثيفة وشبه انعدام للرؤية على طريق الطائف- الرياض
سبق

نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريق الطائف- الرياض، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ودعا المركز مرتادي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
05:33 PM

911 يحذر: موجة غبار كثيفة وشبه انعدام للرؤية على طريق الطائف- الرياض

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عبدالله البرقاوي - الطائف
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نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريق الطائف- الرياض، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ودعا المركز مرتادي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

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