911 يحذر: موجة غبار كثيفة وشبه انعدام للرؤية على طريق الطائف- الرياض

نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريق الطائف- الرياض، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ودعا المركز مرتادي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريق الطائف- الرياض، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ودعا المركز مرتادي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريق الطائف- الرياض، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ودعا المركز مرتادي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريق الطائف- الرياض، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ودعا المركز مرتادي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.