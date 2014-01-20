وتابع "التحالف": قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلاً من الموت وسلّمتهم إلى أهاليهم.

ووفق قناة "الإخبارية"، فقد قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: مازالت ميليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك.

أعلنت قوات التحالف العربي، أنها بدأت إجراءات إعادة تسعة أطفال جنّدتهم ميليشيا الحوثي كمقاتلين في محافظة شرورة.

"التحالف" يبدأ إعادة 9 أطفال جنّدهم الحوثي في "شرورة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-19 أعلنت قوات التحالف العربي، أنها بدأت إجراءات إعادة تسعة أطفال جنّدتهم ميليشيا الحوثي كمقاتلين في محافظة شرورة. ووفق قناة "الإخبارية"، فقد قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: مازالت ميليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك. وأضاف: تسليم الأطفال للحكومة الشرعية بحضور الصليب الأحمر والهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان. وتابع "التحالف": قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلاً من الموت وسلّمتهم إلى أهاليهم.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440 12:44 PM

"التحالف" يبدأ إعادة 9 أطفال جنّدهم الحوثي في "شرورة" أعلن تقديم الحماية لـ 111 طفلاً من الموت وسلّمهم إلى أهاليهم





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أعلنت قوات التحالف العربي، أنها بدأت إجراءات إعادة تسعة أطفال جنّدتهم ميليشيا الحوثي كمقاتلين في محافظة شرورة.

ووفق قناة "الإخبارية"، فقد قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: مازالت ميليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك.

وأضاف: تسليم الأطفال للحكومة الشرعية بحضور الصليب الأحمر والهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان.

وتابع "التحالف": قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلاً من الموت وسلّمتهم إلى أهاليهم.