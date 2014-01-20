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"التحالف" يبدأ إعادة 9 أطفال جنّدهم الحوثي في "شرورة"

أعلن تقديم الحماية لـ 111 طفلاً من الموت وسلّمهم إلى أهاليهم

أعلنت قوات التحالف العربي، أنها بدأت إجراءات إعادة تسعة أطفال جنّدتهم ميليشيا الحوثي كمقاتلين في محافظة شرورة.

ووفق قناة "الإخبارية"، فقد قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: مازالت ميليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك.

وأضاف: تسليم الأطفال للحكومة الشرعية بحضور الصليب الأحمر والهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان.

وتابع "التحالف": قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلاً من الموت وسلّمتهم إلى أهاليهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يبدأ إعادة 9 أطفال جنّدهم الحوثي في "شرورة"
سبق

أعلنت قوات التحالف العربي، أنها بدأت إجراءات إعادة تسعة أطفال جنّدتهم ميليشيا الحوثي كمقاتلين في محافظة شرورة.

ووفق قناة "الإخبارية"، فقد قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: مازالت ميليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك.

وأضاف: تسليم الأطفال للحكومة الشرعية بحضور الصليب الأحمر والهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان.

وتابع "التحالف": قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلاً من الموت وسلّمتهم إلى أهاليهم.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
12:44 PM

"التحالف" يبدأ إعادة 9 أطفال جنّدهم الحوثي في "شرورة"

أعلن تقديم الحماية لـ 111 طفلاً من الموت وسلّمهم إلى أهاليهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قوات التحالف العربي، أنها بدأت إجراءات إعادة تسعة أطفال جنّدتهم ميليشيا الحوثي كمقاتلين في محافظة شرورة.

ووفق قناة "الإخبارية"، فقد قال تحالف دعم الشرعية في اليمن: مازالت ميليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك.

وأضاف: تسليم الأطفال للحكومة الشرعية بحضور الصليب الأحمر والهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان.

وتابع "التحالف": قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلاً من الموت وسلّمتهم إلى أهاليهم.

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