النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. وزير الحرس يتفقد كلية الملك خالد والمدينة السكنية بالرياض

في جولة شملت المرافق التعليمية والصالة الرياضية والميادين وقاعة تطوير المناهج

قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، بزيارة تفقدية لكلية الملك خالد العسكرية بالرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان.

وبدأت الزيارة في قيادة الكلية، بعد ذلك توجه الأمير عبدالله بن بندر إلى مسرح الكلية وشاهد إيجازاً وعرضاً مرئياً عن الكلية، ثم قام بجولة على المرافق التعليمية من قاعات دراسية وقاعة تطوير المناهج ومكتبة الكلية، ثم انتقل بجولة ميدانية إلى سرايا الكلية والصالة الرياضية والميادين. كما قام بجولة في مدينة الأمير بدر السكنية بالرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. وزير الحرس يتفقد كلية الملك خالد والمدينة السكنية بالرياض
سبق

قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، بزيارة تفقدية لكلية الملك خالد العسكرية بالرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان.

وبدأت الزيارة في قيادة الكلية، بعد ذلك توجه الأمير عبدالله بن بندر إلى مسرح الكلية وشاهد إيجازاً وعرضاً مرئياً عن الكلية، ثم قام بجولة على المرافق التعليمية من قاعات دراسية وقاعة تطوير المناهج ومكتبة الكلية، ثم انتقل بجولة ميدانية إلى سرايا الكلية والصالة الرياضية والميادين. كما قام بجولة في مدينة الأمير بدر السكنية بالرياض.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
05:01 PM

شاهد.. وزير الحرس يتفقد كلية الملك خالد والمدينة السكنية بالرياض

في جولة شملت المرافق التعليمية والصالة الرياضية والميادين وقاعة تطوير المناهج

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
3,485

قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، بزيارة تفقدية لكلية الملك خالد العسكرية بالرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان.

وبدأت الزيارة في قيادة الكلية، بعد ذلك توجه الأمير عبدالله بن بندر إلى مسرح الكلية وشاهد إيجازاً وعرضاً مرئياً عن الكلية، ثم قام بجولة على المرافق التعليمية من قاعات دراسية وقاعة تطوير المناهج ومكتبة الكلية، ثم انتقل بجولة ميدانية إلى سرايا الكلية والصالة الرياضية والميادين. كما قام بجولة في مدينة الأمير بدر السكنية بالرياض.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,666
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,351
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,581
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,512

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة