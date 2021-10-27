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توجيه بتخفيف الضغط على طوارئ وعيادات مستشفى عسير 14 يوماً

بهدف إنجاز المشاريع التطويرية التي تُنفذ حالياً في المستشفى

وجّه اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بالعمل الفوري لإيجاد حلول عاجلة لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى عسير المركزي، وإنجاز ذلك خلال 14 يوماً.

جاء ذلك بشكل عاجل وفي خطوة تستهدف العمل على إنجاز المشاريع التطويرية التي تُنفذ حالياً في المستشفى.

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توجيه بتخفيف الضغط على طوارئ وعيادات مستشفى عسير 14 يوماً
سبق

وجّه اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بالعمل الفوري لإيجاد حلول عاجلة لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى عسير المركزي، وإنجاز ذلك خلال 14 يوماً.

جاء ذلك بشكل عاجل وفي خطوة تستهدف العمل على إنجاز المشاريع التطويرية التي تُنفذ حالياً في المستشفى.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
04:19 PM

توجيه بتخفيف الضغط على طوارئ وعيادات مستشفى عسير 14 يوماً

بهدف إنجاز المشاريع التطويرية التي تُنفذ حالياً في المستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بالعمل الفوري لإيجاد حلول عاجلة لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى عسير المركزي، وإنجاز ذلك خلال 14 يوماً.

جاء ذلك بشكل عاجل وفي خطوة تستهدف العمل على إنجاز المشاريع التطويرية التي تُنفذ حالياً في المستشفى.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,717
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