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إيران تكذب نفسها.. اتهمت شخصاً بالمشاركة في مقتل "سليماني" وعادت تؤكد عدم ضلوعه

حكمت عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح أمريكا وإسرائيل

بعد أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، اليوم (الثلاثاء)، الحكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد لكشفه معلومات للمخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي، أدت إلى مقتل قاسم سليماني، أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية بياناً في وقت لاحق، أكد فيه أن جميع المراحل القضائية لملف محمود موسوي تمت قبل اغتيال قاسم سليماني.

ونفى المركز أي صلة لملف محمود موسوي بالعملية التي نفذتها الإدارة الأمريكية ضد قاسم سليماني القائد السابق فيلق القدس في الحرس الثوري، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأوضح أن حكم الإعدام الأولي صدر بحق محمود موسوي في 25 أغسطس 2019.

من جهته، بين مدير وكالة أنباء "میزان" التابعة للسلطة القضائية أن "الجاسوس" محمود موسوي كان في السجن عند اغتيال قاسم سليماني، وليس هو من قدم المعلومات حول وصول سليماني وأبو مهدي المهندس إلى مطار بغداد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تكذب نفسها.. اتهمت شخصاً بالمشاركة في مقتل "سليماني" وعادت تؤكد عدم ضلوعه
سبق

بعد أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، اليوم (الثلاثاء)، الحكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد لكشفه معلومات للمخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي، أدت إلى مقتل قاسم سليماني، أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية بياناً في وقت لاحق، أكد فيه أن جميع المراحل القضائية لملف محمود موسوي تمت قبل اغتيال قاسم سليماني.

ونفى المركز أي صلة لملف محمود موسوي بالعملية التي نفذتها الإدارة الأمريكية ضد قاسم سليماني القائد السابق فيلق القدس في الحرس الثوري، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأوضح أن حكم الإعدام الأولي صدر بحق محمود موسوي في 25 أغسطس 2019.

من جهته، بين مدير وكالة أنباء "میزان" التابعة للسلطة القضائية أن "الجاسوس" محمود موسوي كان في السجن عند اغتيال قاسم سليماني، وليس هو من قدم المعلومات حول وصول سليماني وأبو مهدي المهندس إلى مطار بغداد.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
05:30 PM

إيران تكذب نفسها.. اتهمت شخصاً بالمشاركة في مقتل "سليماني" وعادت تؤكد عدم ضلوعه

حكمت عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح أمريكا وإسرائيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، اليوم (الثلاثاء)، الحكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد لكشفه معلومات للمخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي، أدت إلى مقتل قاسم سليماني، أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية بياناً في وقت لاحق، أكد فيه أن جميع المراحل القضائية لملف محمود موسوي تمت قبل اغتيال قاسم سليماني.

ونفى المركز أي صلة لملف محمود موسوي بالعملية التي نفذتها الإدارة الأمريكية ضد قاسم سليماني القائد السابق فيلق القدس في الحرس الثوري، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأوضح أن حكم الإعدام الأولي صدر بحق محمود موسوي في 25 أغسطس 2019.

من جهته، بين مدير وكالة أنباء "میزان" التابعة للسلطة القضائية أن "الجاسوس" محمود موسوي كان في السجن عند اغتيال قاسم سليماني، وليس هو من قدم المعلومات حول وصول سليماني وأبو مهدي المهندس إلى مطار بغداد.

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