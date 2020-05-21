النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بأكثر من مليونَيْ ريال.. "بر الريث" ترسم البسمة على وجوه "الأيتام والمحتاجين"

"السلمي": ضمن برنامج تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين لمواجهة "كورونا"

انتهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بجازان، الأربعاء، من إيداع مبلغ مليون وربع المليون ريال لأكثر من 700 مستفيد على شرائح مختلفة الأشدّ حاجه وفقرًا بالجمعية، وأكثر من 93000 ألف ريال لأكثر من 225 يتيمًا ويتيمة عن طريق الحوالات السريعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية مصعود السلمي: إن برنامج المساعدات النقدية تأتي ضمن البرامج المساندة في التكافل الاجتماعي التي تقدمها جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بهدف تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من خدمات الجمعية، وخاصة في ظل هذه الجائحة.

وشكر "السلمي" جميع الكافلين والداعمين للأيتام بالجمعية، قائلًا: شكر الله تعالى لكم وكتب لكم الأجر والثواب في الدنياء والآخرة؛ بدعمكم يستمرّ الخير والعطاء.

وأهاب "السلمي" بأهل الخير من الميسورين التعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي في أعمال البر والإحسان والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية التي طالما عُرفت عن أهالي الخير في هذه البلاد المباركة حكومة وشعبًا.

فيما دعت الجمعية الراغبين للمساهمة في الأجر من خلال دعم مشروع حساب كفالة اليتيم على حساباتها البنكية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بأكثر من مليونَيْ ريال.. "بر الريث" ترسم البسمة على وجوه "الأيتام والمحتاجين"
سبق

انتهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بجازان، الأربعاء، من إيداع مبلغ مليون وربع المليون ريال لأكثر من 700 مستفيد على شرائح مختلفة الأشدّ حاجه وفقرًا بالجمعية، وأكثر من 93000 ألف ريال لأكثر من 225 يتيمًا ويتيمة عن طريق الحوالات السريعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية مصعود السلمي: إن برنامج المساعدات النقدية تأتي ضمن البرامج المساندة في التكافل الاجتماعي التي تقدمها جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بهدف تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من خدمات الجمعية، وخاصة في ظل هذه الجائحة.

وشكر "السلمي" جميع الكافلين والداعمين للأيتام بالجمعية، قائلًا: شكر الله تعالى لكم وكتب لكم الأجر والثواب في الدنياء والآخرة؛ بدعمكم يستمرّ الخير والعطاء.

وأهاب "السلمي" بأهل الخير من الميسورين التعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي في أعمال البر والإحسان والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية التي طالما عُرفت عن أهالي الخير في هذه البلاد المباركة حكومة وشعبًا.

فيما دعت الجمعية الراغبين للمساهمة في الأجر من خلال دعم مشروع حساب كفالة اليتيم على حساباتها البنكية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:05 PM

بأكثر من مليونَيْ ريال.. "بر الريث" ترسم البسمة على وجوه "الأيتام والمحتاجين"

"السلمي": ضمن برنامج تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين لمواجهة "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
372

انتهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بجازان، الأربعاء، من إيداع مبلغ مليون وربع المليون ريال لأكثر من 700 مستفيد على شرائح مختلفة الأشدّ حاجه وفقرًا بالجمعية، وأكثر من 93000 ألف ريال لأكثر من 225 يتيمًا ويتيمة عن طريق الحوالات السريعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية مصعود السلمي: إن برنامج المساعدات النقدية تأتي ضمن البرامج المساندة في التكافل الاجتماعي التي تقدمها جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بهدف تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من خدمات الجمعية، وخاصة في ظل هذه الجائحة.

وشكر "السلمي" جميع الكافلين والداعمين للأيتام بالجمعية، قائلًا: شكر الله تعالى لكم وكتب لكم الأجر والثواب في الدنياء والآخرة؛ بدعمكم يستمرّ الخير والعطاء.

وأهاب "السلمي" بأهل الخير من الميسورين التعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي في أعمال البر والإحسان والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية التي طالما عُرفت عن أهالي الخير في هذه البلاد المباركة حكومة وشعبًا.

فيما دعت الجمعية الراغبين للمساهمة في الأجر من خلال دعم مشروع حساب كفالة اليتيم على حساباتها البنكية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة