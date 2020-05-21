بأكثر من مليونَيْ ريال.. "بر الريث" ترسم البسمة على وجوه "الأيتام والمحتاجين"

"السلمي": ضمن برنامج تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين لمواجهة "كورونا"

انتهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بجازان، الأربعاء، من إيداع مبلغ مليون وربع المليون ريال لأكثر من 700 مستفيد على شرائح مختلفة الأشدّ حاجه وفقرًا بالجمعية، وأكثر من 93000 ألف ريال لأكثر من 225 يتيمًا ويتيمة عن طريق الحوالات السريعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية مصعود السلمي: إن برنامج المساعدات النقدية تأتي ضمن البرامج المساندة في التكافل الاجتماعي التي تقدمها جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث بهدف تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من خدمات الجمعية، وخاصة في ظل هذه الجائحة.

وشكر "السلمي" جميع الكافلين والداعمين للأيتام بالجمعية، قائلًا: شكر الله تعالى لكم وكتب لكم الأجر والثواب في الدنياء والآخرة؛ بدعمكم يستمرّ الخير والعطاء.

وأهاب "السلمي" بأهل الخير من الميسورين التعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي في أعمال البر والإحسان والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية التي طالما عُرفت عن أهالي الخير في هذه البلاد المباركة حكومة وشعبًا.

فيما دعت الجمعية الراغبين للمساهمة في الأجر من خلال دعم مشروع حساب كفالة اليتيم على حساباتها البنكية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.