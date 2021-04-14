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أطباء سعوديون مبتعثون بأيرلندا يشاركون في مكافحة انتشار "كورونا"

"الضلعان": الملحقية على تواصل مستمر معهم لتقديم الدعم اللازم

شارك الأطباء السعوديون المبتعثون للدراسة في أيرلندا زملاءهم الأطباء الأيرلنديين في تقديم الرعاية والخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الأيرلندية، وذلك في إطار المشاركة بالجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

يأتي ذلك امتداداً لمسيرة بلاد الحرمين إذ تبوأت المملكة مكانة عالمية في تقديم المساعدات أثناء الأزمات الإنسانية.

وفي هذا الإطار، قال الملحق الثقافي السعودي في أيرلندا البروفيسور عبدالله بن محمد الضلعان: إن الأطباء المساهمين بهذه المبادرة هم من الكفاءات الوطنية المتميزة الذين نفخر بهم جميعاً ومحل إعجاب زملائهم في المستشفيات الأيرلندية، وهم مؤهلون بشكلٍ كافٍ للقيام بدورهم للتصدي لهذه الجائحة.

ونوه البروفيسور "الضلعان" بالمساهمة الإنسانية للأطباء السعوديين، لافتاً إلى أن ذلك ليس بغريب على أبناء المجتمع السعودي، وتطبيقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما أنها أيضاً فرصة لتعزيز مبادرة العمل التطوعي، مما يُشكّل إضافة مهمة للخبرات المهنية المكتسبة لأبنائنا المبتعثين نتيجة عملهم الميداني في المستشفيات الأيرلندية.

وأوضح "الضلعان" أن الملحقية والسفارة على تواصل مستمر مع جميع المبتعثين وذويهم لتقديم الدعم اللازم والاطمئنان على سلامتهم.

الأطباء السعوديون المبتعثون أيرلندا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أطباء سعوديون مبتعثون بأيرلندا يشاركون في مكافحة انتشار "كورونا"
سبق

شارك الأطباء السعوديون المبتعثون للدراسة في أيرلندا زملاءهم الأطباء الأيرلنديين في تقديم الرعاية والخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الأيرلندية، وذلك في إطار المشاركة بالجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

يأتي ذلك امتداداً لمسيرة بلاد الحرمين إذ تبوأت المملكة مكانة عالمية في تقديم المساعدات أثناء الأزمات الإنسانية.

وفي هذا الإطار، قال الملحق الثقافي السعودي في أيرلندا البروفيسور عبدالله بن محمد الضلعان: إن الأطباء المساهمين بهذه المبادرة هم من الكفاءات الوطنية المتميزة الذين نفخر بهم جميعاً ومحل إعجاب زملائهم في المستشفيات الأيرلندية، وهم مؤهلون بشكلٍ كافٍ للقيام بدورهم للتصدي لهذه الجائحة.

ونوه البروفيسور "الضلعان" بالمساهمة الإنسانية للأطباء السعوديين، لافتاً إلى أن ذلك ليس بغريب على أبناء المجتمع السعودي، وتطبيقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما أنها أيضاً فرصة لتعزيز مبادرة العمل التطوعي، مما يُشكّل إضافة مهمة للخبرات المهنية المكتسبة لأبنائنا المبتعثين نتيجة عملهم الميداني في المستشفيات الأيرلندية.

وأوضح "الضلعان" أن الملحقية والسفارة على تواصل مستمر مع جميع المبتعثين وذويهم لتقديم الدعم اللازم والاطمئنان على سلامتهم.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
03:46 PM

أطباء سعوديون مبتعثون بأيرلندا يشاركون في مكافحة انتشار "كورونا"

"الضلعان": الملحقية على تواصل مستمر معهم لتقديم الدعم اللازم

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سويد الحارثي - الرياض
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شارك الأطباء السعوديون المبتعثون للدراسة في أيرلندا زملاءهم الأطباء الأيرلنديين في تقديم الرعاية والخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الأيرلندية، وذلك في إطار المشاركة بالجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

يأتي ذلك امتداداً لمسيرة بلاد الحرمين إذ تبوأت المملكة مكانة عالمية في تقديم المساعدات أثناء الأزمات الإنسانية.

وفي هذا الإطار، قال الملحق الثقافي السعودي في أيرلندا البروفيسور عبدالله بن محمد الضلعان: إن الأطباء المساهمين بهذه المبادرة هم من الكفاءات الوطنية المتميزة الذين نفخر بهم جميعاً ومحل إعجاب زملائهم في المستشفيات الأيرلندية، وهم مؤهلون بشكلٍ كافٍ للقيام بدورهم للتصدي لهذه الجائحة.

ونوه البروفيسور "الضلعان" بالمساهمة الإنسانية للأطباء السعوديين، لافتاً إلى أن ذلك ليس بغريب على أبناء المجتمع السعودي، وتطبيقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما أنها أيضاً فرصة لتعزيز مبادرة العمل التطوعي، مما يُشكّل إضافة مهمة للخبرات المهنية المكتسبة لأبنائنا المبتعثين نتيجة عملهم الميداني في المستشفيات الأيرلندية.

وأوضح "الضلعان" أن الملحقية والسفارة على تواصل مستمر مع جميع المبتعثين وذويهم لتقديم الدعم اللازم والاطمئنان على سلامتهم.

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