أستراليا: أوامر بإغلاقٍ واسع النطاق للشركات والأعمال لمكافحة كورونا

هولندا: 43 وفاة و573 إصابة.. وفي سوريا توقّف كل شيء

أمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم، العديد من الأماكن ومناطق الأعمال - بما فيها الملاهي وصالات التمارين الرياضية ودُور العرض السينمائي - بالإغلاق ابتداءً من منتصف اليوم لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، بعد أن بدا أن الكثير من الناس تجاهلوا التحذيرات الصحية وتجمعوا بأعداد كبيرة في الأيام الماضية.

وأوضح موريسون في خطاب اليوم أن أعمال المطاعم والمقاهي وتقديم الأغذية ستقتصر على توصيل الطلبات فقط.



هولندا: 43 وفاة و573 إصابة

وفي هولندا، أعلنت الحكومة تسجيل 43 وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.



سوريا الشوارع خالية

أما في سوريا، فقد شهدت المدن السورية حالة من التوقف شبه التام، بعدما تم إغلاق الأسواق منذ صباح اليوم الأحد وتسيير دوريات شرطة لفرض الإجراءات التي أعلنتها الحكومة.

وانتشر أفراد الشرطة في الحدائق العامة بمدن البلاد لفرض منع التجمعات، بينما توقفت حافلات الركاب الداخلية، مثلما تم في محافظتي طرطوس واللاذقية.

وجعلت هذه الإجراءات شوارع وأسواق كثير من المدن السورية خالية تقريبًا من أي حركة، بما في ذلك في العاصمة دمشق وحلب وحماة.



أوزبكستان.. فرار شخصين من الحجر الصحي

وفي أوزبكستان أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، أنها فتحت قضيتين جنائيتين في حقّ شخصين فرَّا من الحجر الصحي المفروض بسبب وباء كورونا.

وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أن الحديث يدور عن مواطنَيْن أوزبكستانيَّيْن عادا من كوريا الجنوبية وروسيا، وجرى وضعهما في مركزين للحجر الصحي في مدينتي سمرقند ونكوص، لكنهما غادرا هذين المركزين بلا إذن، وتم توقيفهما لاحقًا في محافظتي سرخان داريا وبخارى.

وقالت النيابة العامة إن المواطنين المذكورين انتهكا بتصرفاتهما القوانين الوطنية وعرّضا حياة أناس آخرين وأقاربهما للخطر.

وذكرت أن هذه الأفعال قد يعاقب فاعلها بدفع غرامة مالية كبيرة، أو بالخدمة العامة الإجبارية لمدة سنتين، أو السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، بل قد تصل مدة الحبس إلى ثماني سنوات في حال تسبّبت تصرفات الجاني بوفاة شخص.