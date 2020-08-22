النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين مجلس "التعاون" يدعو الأطراف الليبية إلى انخراط عاجل في الحوار السياسي

فيما رحّب بالبيانات الصادرة بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية

أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية كافة.

ودعا "الحجرف"؛ الأطراف في ليبيا كافة، إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمين مجلس "التعاون" يدعو الأطراف الليبية إلى انخراط عاجل في الحوار السياسي
سبق

أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية كافة.

ودعا "الحجرف"؛ الأطراف في ليبيا كافة، إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
11:20 AM

أمين مجلس "التعاون" يدعو الأطراف الليبية إلى انخراط عاجل في الحوار السياسي

فيما رحّب بالبيانات الصادرة بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
943

أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية كافة.

ودعا "الحجرف"؛ الأطراف في ليبيا كافة، إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,102
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,430
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,508
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,848

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة