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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

حالة تشمل عدة محافظات حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
12:51 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

حالة تشمل عدة محافظات حتى 9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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