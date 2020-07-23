"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

حالة تشمل عدة محافظات حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.