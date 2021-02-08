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"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات في المملكة

بحسب نتائج تقرير مقياس في الربع الأخير من عام 2020

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 97.54 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 32.85 %، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 76.85 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 9.21 %، وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.
وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة يبلغ 106.19 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 35.84% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2020، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة "زين" بمتوسط سرعة 92.17، وشركة موبايلي بمتوسط سرعة يصل إلى 78.10 ميجابت في الثانية.
فيما تصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 125.13 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 12.85% مقارنةً بأدائها في الربع الثالث من العام 2020، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 97.46، وشركة "موبايلي" بمتوسط سرعة 76.25 ميجابت في الثانية.
كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، فيما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC أداء مقدمي الخدمات في مناطق: مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان، ونجران، بينما سجلت شركة موبايلي أفضل أداء في الربع الأخير من عام 2020 في مناطق: الجوف، والباحة، وعسير.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر الكثير من الآليات، من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات في المملكة
سبق

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 97.54 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 32.85 %، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 76.85 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 9.21 %، وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.
وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة يبلغ 106.19 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 35.84% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2020، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة "زين" بمتوسط سرعة 92.17، وشركة موبايلي بمتوسط سرعة يصل إلى 78.10 ميجابت في الثانية.
فيما تصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 125.13 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 12.85% مقارنةً بأدائها في الربع الثالث من العام 2020، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 97.46، وشركة "موبايلي" بمتوسط سرعة 76.25 ميجابت في الثانية.
كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، فيما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC أداء مقدمي الخدمات في مناطق: مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان، ونجران، بينما سجلت شركة موبايلي أفضل أداء في الربع الأخير من عام 2020 في مناطق: الجوف، والباحة، وعسير.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر الكثير من الآليات، من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
04:28 PM

"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات في المملكة

بحسب نتائج تقرير مقياس في الربع الأخير من عام 2020

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عبدالسلام العنزي - الرياض
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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 97.54 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 32.85 %، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 76.85 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 9.21 %، وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.
وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة يبلغ 106.19 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 35.84% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2020، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة "زين" بمتوسط سرعة 92.17، وشركة موبايلي بمتوسط سرعة يصل إلى 78.10 ميجابت في الثانية.
فيما تصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 125.13 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 12.85% مقارنةً بأدائها في الربع الثالث من العام 2020، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 97.46، وشركة "موبايلي" بمتوسط سرعة 76.25 ميجابت في الثانية.
كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، فيما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC أداء مقدمي الخدمات في مناطق: مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان، ونجران، بينما سجلت شركة موبايلي أفضل أداء في الربع الأخير من عام 2020 في مناطق: الجوف، والباحة، وعسير.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر الكثير من الآليات، من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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