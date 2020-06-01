أستراليا.. رئيس الوزراء يحث على توخي الحذر عند الاختلاط مع تخفيف قيود كورونا

سيسمح بحلول منتصف اليوم بحرية الحركة الداخلية في أنحاء كل ولاية

حثّ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ اليوم الإثنين، على توخي الحذر عند الاختلاط بين الأشخاص، في الوقت الذي يجري فيه تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال موريسون إنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتمسكون بالتباعد الاجتماعي ونظافة اليد، جرى فتح أجزاءٍ أخرى من الاقتصاد.

يُشار إلى أنه سيسمح بحلول منتصف اليوم الإثنين، بحرية الحركة الداخلية في أنحاء كل ولاية على حدة، وسيظل إغلاق الحدود الصارم بين الولايات قائماً، وفقاً لوكالة الأنباء الأسترالية.