"آل فاضل" تحتفل بزفاف "عبدالعزيز" بمكة المكرمة

احتفلت عائلة آل فاضل من قبيلة آل ساعد، بزفاف ابنهم عبدالعزيز فضل الساعدي، وذلك في إحدى القاعات بمكة المكرمة، بحضور جمع كبير من الأقارب والمحبّين والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنّى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفلت عائلة آل فاضل من قبيلة آل ساعد، بزفاف ابنهم عبدالعزيز فضل الساعدي، وذلك في إحدى القاعات بمكة المكرمة، بحضور جمع كبير من الأقارب والمحبّين والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنّى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفلت عائلة آل فاضل من قبيلة آل ساعد، بزفاف ابنهم عبدالعزيز فضل الساعدي، وذلك في إحدى القاعات بمكة المكرمة، بحضور جمع كبير من الأقارب والمحبّين والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنّى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفلت عائلة آل فاضل من قبيلة آل ساعد، بزفاف ابنهم عبدالعزيز فضل الساعدي، وذلك في إحدى القاعات بمكة المكرمة، بحضور جمع كبير من الأقارب والمحبّين والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنّى لهما حياة زوجية سعيدة.