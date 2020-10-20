"النيابة العامة": ممارسات التهرب الضريبي توجب المساءلة الجزائية

حذرت النيابة العامة من الممارسات المُنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي.
وقالت إن هذه الممارسات تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظاماً.
حذرت النيابة العامة من الممارسات المُنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي.
وقالت إن هذه الممارسات تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظاماً.
النيابة العامة
حذرت النيابة العامة من الممارسات المُنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي.
وقالت إن هذه الممارسات تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظاماً.
حذرت النيابة العامة من الممارسات المُنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي.
وقالت إن هذه الممارسات تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظاماً.