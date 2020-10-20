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"النيابة العامة": ممارسات التهرب الضريبي توجب المساءلة الجزائية

حذرت النيابة العامة من الممارسات المُنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي.

وقالت إن هذه الممارسات تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظاماً.

النيابة العامة

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"النيابة العامة": ممارسات التهرب الضريبي توجب المساءلة الجزائية
سبق

حذرت النيابة العامة من الممارسات المُنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي.

وقالت إن هذه الممارسات تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظاماً.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
07:05 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
09:47 PM

"النيابة العامة": ممارسات التهرب الضريبي توجب المساءلة الجزائية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,286

حذرت النيابة العامة من الممارسات المُنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي.

وقالت إن هذه الممارسات تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظاماً.

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