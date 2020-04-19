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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

القبض على أحد مشاهير سناب شات بعد فيديو التهكم على رجال الأمن

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم أحد مشاهير برنامج سناب شات بعد تداول فيديو يتضمن تهكمه على رجال الأمن.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على أحد مشاهير سناب شات بعد فيديو التهكم على رجال الأمن
سبق

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم أحد مشاهير برنامج سناب شات بعد تداول فيديو يتضمن تهكمه على رجال الأمن.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:06 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:47 PM

القبض على أحد مشاهير سناب شات بعد فيديو التهكم على رجال الأمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
12,086

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم أحد مشاهير برنامج سناب شات بعد تداول فيديو يتضمن تهكمه على رجال الأمن.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.

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