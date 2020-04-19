القبض على أحد مشاهير سناب شات بعد فيديو التهكم على رجال الأمن

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم أحد مشاهير برنامج سناب شات بعد تداول فيديو يتضمن تهكمه على رجال الأمن.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.
أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم أحد مشاهير برنامج سناب شات بعد تداول فيديو يتضمن تهكمه على رجال الأمن.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم أحد مشاهير برنامج سناب شات بعد تداول فيديو يتضمن تهكمه على رجال الأمن.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.
أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم أحد مشاهير برنامج سناب شات بعد تداول فيديو يتضمن تهكمه على رجال الأمن.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.