أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم أحد مشاهير برنامج سناب شات بعد تداول فيديو يتضمن تهكمه على رجال الأمن. وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.

القبض على أحد مشاهير سناب شات بعد فيديو التهكم على رجال الأمن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-19 أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم أحد مشاهير برنامج سناب شات بعد تداول فيديو يتضمن تهكمه على رجال الأمن.

وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 08:06 PM

اخر تعديل 19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 09:47 PM

القبض على أحد مشاهير سناب شات بعد فيديو التهكم على رجال الأمن





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أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم أحد مشاهير برنامج سناب شات بعد تداول فيديو يتضمن تهكمه على رجال الأمن.

وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.