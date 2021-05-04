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"الإسلامية" تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بكورونا

في الثاني والعشرين من رمضان.. وأعادت فتح 33 مسجدًا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا في ست مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 87 يومًا إلى 1030 مسجدًا، تم فتح 1001 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثلاثة بمنطقة الباحة، وثلاثة بمنطقة الجوف، واثنان بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 33 مسجدًا، 21 منها بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة الرياض، واثنان بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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"الإسلامية" تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بكورونا
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا في ست مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 87 يومًا إلى 1030 مسجدًا، تم فتح 1001 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثلاثة بمنطقة الباحة، وثلاثة بمنطقة الجوف، واثنان بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 33 مسجدًا، 21 منها بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة الرياض، واثنان بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
10:38 PM

"الإسلامية" تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بكورونا

في الثاني والعشرين من رمضان.. وأعادت فتح 33 مسجدًا

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا في ست مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 87 يومًا إلى 1030 مسجدًا، تم فتح 1001 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثلاثة بمنطقة الباحة، وثلاثة بمنطقة الجوف، واثنان بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 33 مسجدًا، 21 منها بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة الرياض، واثنان بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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