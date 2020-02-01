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الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

لشخص قادم من "ووهان الصينية" وعدد الحالات بلغ 5 منذ ظهوره

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن تشخيص حالة جديدة واحدة للإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، ليرتفع عدد الحالات المكتشفة في الإمارات خمس حالات فقط منذ ظهور المرض.

وأوضحت أن المصاب يتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية, مؤكدةً قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض .

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقًا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة.

فيروس كورونا الجديد الإمارات مدينة ووهان الصينية

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الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن تشخيص حالة جديدة واحدة للإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، ليرتفع عدد الحالات المكتشفة في الإمارات خمس حالات فقط منذ ظهور المرض.

وأوضحت أن المصاب يتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية, مؤكدةً قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض .

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقًا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
08:35 PM

الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

لشخص قادم من "ووهان الصينية" وعدد الحالات بلغ 5 منذ ظهوره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن تشخيص حالة جديدة واحدة للإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، ليرتفع عدد الحالات المكتشفة في الإمارات خمس حالات فقط منذ ظهور المرض.

وأوضحت أن المصاب يتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية, مؤكدةً قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض .

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقًا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة.

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