النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس جامعة المؤسّس يدشّن متجر وقف "لغة القرآن" ويطلق مبنى الوقف الاستثماري

أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي

دشّن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم، المتجر الالكتروني لوقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز: (متجر مبين) على الرابط التالي :https://mobeen-kau.com/

وأعلن اليوبي، إطلاق مشروع مبنى الوقف الاستثماري الذي سيشيد على مساحة إجمالية تقدر بـ ٩٠٠٠ م وتقدر تكلفته بنحو ٢٠ مليون ريال.

ويعد وقف (مبين) للغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وهو مسجل برقم (٤٠١) لدى الهيئة العامة للأوقاف، ويتبنى نشر الأبحاث العلمية المتعلقة بلغة القرآن الكريم، مثل: الإعجاز البلاغي والتفسير اللغوي والأدبي للقرآن الكريم وشرح مفردات غريب القرآن، كما يعمل على دعم مبادرات اللغة العربية النوعية والتطبيقات الالكترونية اللغوية الذكية، كما يسعى إلى دعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم وتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية واستخدامها في واقعنا تعلماً وتعليماً.

وكان وقف مبين قد حصل على جائزة مكة للتميز في الفرع الثقافي في دورته الحادية عشرة لعام ١٤٤١، وتسلم جائزة التميز رئيس الجامعة في الحفل الختامي للجائزة الذي رعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس جامعة المؤسّس يدشّن متجر وقف "لغة القرآن" ويطلق مبنى الوقف الاستثماري
سبق

دشّن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم، المتجر الالكتروني لوقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز: (متجر مبين) على الرابط التالي :https://mobeen-kau.com/

وأعلن اليوبي، إطلاق مشروع مبنى الوقف الاستثماري الذي سيشيد على مساحة إجمالية تقدر بـ ٩٠٠٠ م وتقدر تكلفته بنحو ٢٠ مليون ريال.

ويعد وقف (مبين) للغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وهو مسجل برقم (٤٠١) لدى الهيئة العامة للأوقاف، ويتبنى نشر الأبحاث العلمية المتعلقة بلغة القرآن الكريم، مثل: الإعجاز البلاغي والتفسير اللغوي والأدبي للقرآن الكريم وشرح مفردات غريب القرآن، كما يعمل على دعم مبادرات اللغة العربية النوعية والتطبيقات الالكترونية اللغوية الذكية، كما يسعى إلى دعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم وتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية واستخدامها في واقعنا تعلماً وتعليماً.

وكان وقف مبين قد حصل على جائزة مكة للتميز في الفرع الثقافي في دورته الحادية عشرة لعام ١٤٤١، وتسلم جائزة التميز رئيس الجامعة في الحفل الختامي للجائزة الذي رعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:04 PM

رئيس جامعة المؤسّس يدشّن متجر وقف "لغة القرآن" ويطلق مبنى الوقف الاستثماري

أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
239

دشّن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم، المتجر الالكتروني لوقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز: (متجر مبين) على الرابط التالي :https://mobeen-kau.com/

وأعلن اليوبي، إطلاق مشروع مبنى الوقف الاستثماري الذي سيشيد على مساحة إجمالية تقدر بـ ٩٠٠٠ م وتقدر تكلفته بنحو ٢٠ مليون ريال.

ويعد وقف (مبين) للغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وهو مسجل برقم (٤٠١) لدى الهيئة العامة للأوقاف، ويتبنى نشر الأبحاث العلمية المتعلقة بلغة القرآن الكريم، مثل: الإعجاز البلاغي والتفسير اللغوي والأدبي للقرآن الكريم وشرح مفردات غريب القرآن، كما يعمل على دعم مبادرات اللغة العربية النوعية والتطبيقات الالكترونية اللغوية الذكية، كما يسعى إلى دعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم وتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية واستخدامها في واقعنا تعلماً وتعليماً.

وكان وقف مبين قد حصل على جائزة مكة للتميز في الفرع الثقافي في دورته الحادية عشرة لعام ١٤٤١، وتسلم جائزة التميز رئيس الجامعة في الحفل الختامي للجائزة الذي رعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,840
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,819
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,961
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,106

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة