رئيس جامعة المؤسّس يدشّن متجر وقف "لغة القرآن" ويطلق مبنى الوقف الاستثماري

أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي

دشّن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم، المتجر الالكتروني لوقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز: (متجر مبين) على الرابط التالي :https://mobeen-kau.com/

وأعلن اليوبي، إطلاق مشروع مبنى الوقف الاستثماري الذي سيشيد على مساحة إجمالية تقدر بـ ٩٠٠٠ م وتقدر تكلفته بنحو ٢٠ مليون ريال.

ويعد وقف (مبين) للغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وهو مسجل برقم (٤٠١) لدى الهيئة العامة للأوقاف، ويتبنى نشر الأبحاث العلمية المتعلقة بلغة القرآن الكريم، مثل: الإعجاز البلاغي والتفسير اللغوي والأدبي للقرآن الكريم وشرح مفردات غريب القرآن، كما يعمل على دعم مبادرات اللغة العربية النوعية والتطبيقات الالكترونية اللغوية الذكية، كما يسعى إلى دعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم وتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية واستخدامها في واقعنا تعلماً وتعليماً.

وكان وقف مبين قد حصل على جائزة مكة للتميز في الفرع الثقافي في دورته الحادية عشرة لعام ١٤٤١، وتسلم جائزة التميز رئيس الجامعة في الحفل الختامي للجائزة الذي رعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة.