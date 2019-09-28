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مكة.. ضبط مقيم بحوزته أكثر من 400 ألف ريال مجهولة المصدر

يعمل خياط ملابس ويهرب الأموال خارج السعودية

أحال مركز شرطة أجياد مقيماً من جنسية آسيوية إلى النيابة العامة بعد ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يقارب النصف مليون.

وتفصيلاً أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلاً تجارياً لتحويل مبالغ مالية بطريقة غير نظامية خارج البلاد.

وبعد رصد رجال البحث والتحري بشعبة الضبط الإداري واشتباههم بأحد المواقع بالنكاسة عبارة عن خياط ملابس ووجود نشاط غريب في الموقع.

وقد جرى على الفور مداهمة الموقع وتم ضبط مقيم من جنسية آسيوية واتضح من خلال تفتيش الموقع العثور على مبلغ يتجاوز 400 ألف ريال جاهزة للتحويل خارج السعودية.

وتم إعداد محضر بالحالة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة أجياد والتي بدورها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة.

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مكة.. ضبط مقيم بحوزته أكثر من 400 ألف ريال مجهولة المصدر
سبق

أحال مركز شرطة أجياد مقيماً من جنسية آسيوية إلى النيابة العامة بعد ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يقارب النصف مليون.

وتفصيلاً أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلاً تجارياً لتحويل مبالغ مالية بطريقة غير نظامية خارج البلاد.

وبعد رصد رجال البحث والتحري بشعبة الضبط الإداري واشتباههم بأحد المواقع بالنكاسة عبارة عن خياط ملابس ووجود نشاط غريب في الموقع.

وقد جرى على الفور مداهمة الموقع وتم ضبط مقيم من جنسية آسيوية واتضح من خلال تفتيش الموقع العثور على مبلغ يتجاوز 400 ألف ريال جاهزة للتحويل خارج السعودية.

وتم إعداد محضر بالحالة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة أجياد والتي بدورها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
12:36 AM

مكة.. ضبط مقيم بحوزته أكثر من 400 ألف ريال مجهولة المصدر

يعمل خياط ملابس ويهرب الأموال خارج السعودية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
2,159

أحال مركز شرطة أجياد مقيماً من جنسية آسيوية إلى النيابة العامة بعد ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يقارب النصف مليون.

وتفصيلاً أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلاً تجارياً لتحويل مبالغ مالية بطريقة غير نظامية خارج البلاد.

وبعد رصد رجال البحث والتحري بشعبة الضبط الإداري واشتباههم بأحد المواقع بالنكاسة عبارة عن خياط ملابس ووجود نشاط غريب في الموقع.

وقد جرى على الفور مداهمة الموقع وتم ضبط مقيم من جنسية آسيوية واتضح من خلال تفتيش الموقع العثور على مبلغ يتجاوز 400 ألف ريال جاهزة للتحويل خارج السعودية.

وتم إعداد محضر بالحالة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة أجياد والتي بدورها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة.

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