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11 منقية تتنافس على سيف الملك لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز

100 رأس تعرض أمام لجان التحكيم للمنافسة على بيرق المؤسس

تتواصل اليوم السبت مسابقات لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًّا بالصياهد، من خلال فئة سيف الملك (50)، بمشاركة 11 منقية.


وينتظر أن تكون الإثارة حاضرة، بعد الأجواء الحماسية التي شهدتها انطلاقة الوضح أمس الجمعة، من خلال منافسات شلفا ولي العهد، فيما سيكون التنافس الأكثر ندية لهذا اللون ‪غدًا الأحد، حينما تعرض 100 رأس أمام لجان التحكيم للتنافس على بيرق المؤسس.

وفيما يلي أسماء المشاركين في فئة سيف الملك (50) لون الوضح:
1- طلال مسلم محمد فارس.
2- سلمان بن محمد بن مصلح المطيري.
3- مناحي محمد فهد القحطاني.
4- ذعار مترك مطلق آل بريك.
5- تركي سعد سويد الحقباني الدوسري.
6- عبود هريسان ناصر المقاطي.
7- عبدالله عبدالرحمن ناصر العقيل.
8- نائف نماس محبوب السميري.
9- عبدالله مطلق ناصر القريني.
10- معيض فالح سعيد العرجاني.
11- فضا عايش فضا البقمي.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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11 منقية تتنافس على سيف الملك لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

تتواصل اليوم السبت مسابقات لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًّا بالصياهد، من خلال فئة سيف الملك (50)، بمشاركة 11 منقية.


وينتظر أن تكون الإثارة حاضرة، بعد الأجواء الحماسية التي شهدتها انطلاقة الوضح أمس الجمعة، من خلال منافسات شلفا ولي العهد، فيما سيكون التنافس الأكثر ندية لهذا اللون ‪غدًا الأحد، حينما تعرض 100 رأس أمام لجان التحكيم للتنافس على بيرق المؤسس.

وفيما يلي أسماء المشاركين في فئة سيف الملك (50) لون الوضح:
1- طلال مسلم محمد فارس.
2- سلمان بن محمد بن مصلح المطيري.
3- مناحي محمد فهد القحطاني.
4- ذعار مترك مطلق آل بريك.
5- تركي سعد سويد الحقباني الدوسري.
6- عبود هريسان ناصر المقاطي.
7- عبدالله عبدالرحمن ناصر العقيل.
8- نائف نماس محبوب السميري.
9- عبدالله مطلق ناصر القريني.
10- معيض فالح سعيد العرجاني.
11- فضا عايش فضا البقمي.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
10:49 AM

11 منقية تتنافس على سيف الملك لون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز

100 رأس تعرض أمام لجان التحكيم للمنافسة على بيرق المؤسس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تتواصل اليوم السبت مسابقات لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًّا بالصياهد، من خلال فئة سيف الملك (50)، بمشاركة 11 منقية.


وينتظر أن تكون الإثارة حاضرة، بعد الأجواء الحماسية التي شهدتها انطلاقة الوضح أمس الجمعة، من خلال منافسات شلفا ولي العهد، فيما سيكون التنافس الأكثر ندية لهذا اللون ‪غدًا الأحد، حينما تعرض 100 رأس أمام لجان التحكيم للتنافس على بيرق المؤسس.

وفيما يلي أسماء المشاركين في فئة سيف الملك (50) لون الوضح:
1- طلال مسلم محمد فارس.
2- سلمان بن محمد بن مصلح المطيري.
3- مناحي محمد فهد القحطاني.
4- ذعار مترك مطلق آل بريك.
5- تركي سعد سويد الحقباني الدوسري.
6- عبود هريسان ناصر المقاطي.
7- عبدالله عبدالرحمن ناصر العقيل.
8- نائف نماس محبوب السميري.
9- عبدالله مطلق ناصر القريني.
10- معيض فالح سعيد العرجاني.
11- فضا عايش فضا البقمي.

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