المنتخب المغربي يقترب من بلوغ ربع نهائي كأس العرب برباعية الأردن

وضع المنتخب المغربي قدمًا في الدور المقبل من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 بفوزه الكبير على نظيره الأردني بأربعة أهداف دون مقابل، اليوم السبت، على ملعب أحمد بن علي المونديالي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العرب .

وسجل كل من: يحيى جبران "4"، وبدر بانون "24"، ومحمد الشيبي "45+3"، وسفيان رحيمي "88 من ركلة جزاء"؛ أهداف المنتخب المغربي.

بهذه النتيجة احتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب الأردني عند 3 نقاط، ويلعب لاحقًا المنتخب السعودي أمام المنتخب الفلسطيني في ذات المجموعة.