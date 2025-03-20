النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": أمطار رعدية على الرياض والشرقية ونجران والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار رعدية على الرياض والشرقية ونجران والمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
12:45 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على الرياض والشرقية ونجران والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة والمدينة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,656

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,416
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,950
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,843
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,090

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة