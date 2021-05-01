النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد الداخلة في المجمعة

شمال الرياض ويعود تاريخ إنشائه إلى الفترة ما بين عام 850هـ إلى عام 900هـ

يعد مسجد الداخلة بمحافظة المجمعة من أقدم المساجد التاريخية بالمجمعة التي تقع شمال مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى ما بين 850هـ إلى عام 900هـ، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وجاهز لإقامة الصلاة فيه حاليًّا.

ويضم المسجد بعد التطوير الحالي: الخلوة، ورواق القبلة، والسرحة، والرواق الجنوبي، والرواق الشرقي، والرواق الشمالي، والمجبب، والكتاب، ودورات مياه ومواضئ، ويتسع لـ(472) مصليًا.

وترجع أهمية المسجد لقدمه، فهو من أقدم المساجد بالمنطقة؛ حيث يعود تاريخ إنشائه إلى الفترة ما بين عام 850هـ إلى عام 900هـ، وكان أهالي بلدة الداخلة القديمة يقيمون فيه صلاة الجمعة، وظلت الصلاة تقام فيه حتى بعد خروج السكان من البلدة إلى المخططات الحديثة، وقام أهالي البلدة بترميم المسجد عام 1432هـ إلا أن أعمال الترميم لم تكتمل.

ويقع مسجد الداخلة التاريخي شرق بلدة الداخلة القديمة بمحافظة المجمعة بالقرب من قصر الحكم القديم بالداخلة، ويبعد المسجد نحو 175 كم شمال غرب مدينة الرياض، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من: الطوب، والحجر، وسقفه المبني من خشب الأثل وسعف النخيل.

وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو (666م2)، ويتسع لنحو (340) مصليًا، ويتكون من صحن مكشوف شبه مستطيل الشكل يتوسط المسجد، وتبلغ مساحته نحو (190م2)، ومحاط بأربعة أروقة: رواق القبلة، والرواق الشمالي، والرواق الشرقي، والرواق الجنوبي، كما يحتوي المسجد على خلوة تبلغ مساحتها (5.77*20.29م)، تقع غرب رواق القبلة، وغرفة صغيرة تستخدم ككتاب ومدرسة، وللمسجد ثلاثة مداخل موزعة على الجهات الخارجية للمسجد، بالإضافة إلى مئذنة مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو 2.65م وتقع شمال غرب المسجد.

مسجد الداخلة محافظة المجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد الداخلة في المجمعة
سبق

يعد مسجد الداخلة بمحافظة المجمعة من أقدم المساجد التاريخية بالمجمعة التي تقع شمال مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى ما بين 850هـ إلى عام 900هـ، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وجاهز لإقامة الصلاة فيه حاليًّا.

ويضم المسجد بعد التطوير الحالي: الخلوة، ورواق القبلة، والسرحة، والرواق الجنوبي، والرواق الشرقي، والرواق الشمالي، والمجبب، والكتاب، ودورات مياه ومواضئ، ويتسع لـ(472) مصليًا.

وترجع أهمية المسجد لقدمه، فهو من أقدم المساجد بالمنطقة؛ حيث يعود تاريخ إنشائه إلى الفترة ما بين عام 850هـ إلى عام 900هـ، وكان أهالي بلدة الداخلة القديمة يقيمون فيه صلاة الجمعة، وظلت الصلاة تقام فيه حتى بعد خروج السكان من البلدة إلى المخططات الحديثة، وقام أهالي البلدة بترميم المسجد عام 1432هـ إلا أن أعمال الترميم لم تكتمل.

ويقع مسجد الداخلة التاريخي شرق بلدة الداخلة القديمة بمحافظة المجمعة بالقرب من قصر الحكم القديم بالداخلة، ويبعد المسجد نحو 175 كم شمال غرب مدينة الرياض، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من: الطوب، والحجر، وسقفه المبني من خشب الأثل وسعف النخيل.

وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو (666م2)، ويتسع لنحو (340) مصليًا، ويتكون من صحن مكشوف شبه مستطيل الشكل يتوسط المسجد، وتبلغ مساحته نحو (190م2)، ومحاط بأربعة أروقة: رواق القبلة، والرواق الشمالي، والرواق الشرقي، والرواق الجنوبي، كما يحتوي المسجد على خلوة تبلغ مساحتها (5.77*20.29م)، تقع غرب رواق القبلة، وغرفة صغيرة تستخدم ككتاب ومدرسة، وللمسجد ثلاثة مداخل موزعة على الجهات الخارجية للمسجد، بالإضافة إلى مئذنة مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو 2.65م وتقع شمال غرب المسجد.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
06:59 PM

من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد الداخلة في المجمعة

شمال الرياض ويعود تاريخ إنشائه إلى الفترة ما بين عام 850هـ إلى عام 900هـ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المجمعة
1
1,910

يعد مسجد الداخلة بمحافظة المجمعة من أقدم المساجد التاريخية بالمجمعة التي تقع شمال مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى ما بين 850هـ إلى عام 900هـ، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وجاهز لإقامة الصلاة فيه حاليًّا.

ويضم المسجد بعد التطوير الحالي: الخلوة، ورواق القبلة، والسرحة، والرواق الجنوبي، والرواق الشرقي، والرواق الشمالي، والمجبب، والكتاب، ودورات مياه ومواضئ، ويتسع لـ(472) مصليًا.

وترجع أهمية المسجد لقدمه، فهو من أقدم المساجد بالمنطقة؛ حيث يعود تاريخ إنشائه إلى الفترة ما بين عام 850هـ إلى عام 900هـ، وكان أهالي بلدة الداخلة القديمة يقيمون فيه صلاة الجمعة، وظلت الصلاة تقام فيه حتى بعد خروج السكان من البلدة إلى المخططات الحديثة، وقام أهالي البلدة بترميم المسجد عام 1432هـ إلا أن أعمال الترميم لم تكتمل.

ويقع مسجد الداخلة التاريخي شرق بلدة الداخلة القديمة بمحافظة المجمعة بالقرب من قصر الحكم القديم بالداخلة، ويبعد المسجد نحو 175 كم شمال غرب مدينة الرياض، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من: الطوب، والحجر، وسقفه المبني من خشب الأثل وسعف النخيل.

وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو (666م2)، ويتسع لنحو (340) مصليًا، ويتكون من صحن مكشوف شبه مستطيل الشكل يتوسط المسجد، وتبلغ مساحته نحو (190م2)، ومحاط بأربعة أروقة: رواق القبلة، والرواق الشمالي، والرواق الشرقي، والرواق الجنوبي، كما يحتوي المسجد على خلوة تبلغ مساحتها (5.77*20.29م)، تقع غرب رواق القبلة، وغرفة صغيرة تستخدم ككتاب ومدرسة، وللمسجد ثلاثة مداخل موزعة على الجهات الخارجية للمسجد، بالإضافة إلى مئذنة مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو 2.65م وتقع شمال غرب المسجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة