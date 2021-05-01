من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد الداخلة في المجمعة

شمال الرياض ويعود تاريخ إنشائه إلى الفترة ما بين عام 850هـ إلى عام 900هـ

يعد مسجد الداخلة بمحافظة المجمعة من أقدم المساجد التاريخية بالمجمعة التي تقع شمال مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى ما بين 850هـ إلى عام 900هـ، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وجاهز لإقامة الصلاة فيه حاليًّا.

ويضم المسجد بعد التطوير الحالي: الخلوة، ورواق القبلة، والسرحة، والرواق الجنوبي، والرواق الشرقي، والرواق الشمالي، والمجبب، والكتاب، ودورات مياه ومواضئ، ويتسع لـ(472) مصليًا.

وترجع أهمية المسجد لقدمه، فهو من أقدم المساجد بالمنطقة؛ حيث يعود تاريخ إنشائه إلى الفترة ما بين عام 850هـ إلى عام 900هـ، وكان أهالي بلدة الداخلة القديمة يقيمون فيه صلاة الجمعة، وظلت الصلاة تقام فيه حتى بعد خروج السكان من البلدة إلى المخططات الحديثة، وقام أهالي البلدة بترميم المسجد عام 1432هـ إلا أن أعمال الترميم لم تكتمل.

ويقع مسجد الداخلة التاريخي شرق بلدة الداخلة القديمة بمحافظة المجمعة بالقرب من قصر الحكم القديم بالداخلة، ويبعد المسجد نحو 175 كم شمال غرب مدينة الرياض، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من: الطوب، والحجر، وسقفه المبني من خشب الأثل وسعف النخيل.

وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو (666م2)، ويتسع لنحو (340) مصليًا، ويتكون من صحن مكشوف شبه مستطيل الشكل يتوسط المسجد، وتبلغ مساحته نحو (190م2)، ومحاط بأربعة أروقة: رواق القبلة، والرواق الشمالي، والرواق الشرقي، والرواق الجنوبي، كما يحتوي المسجد على خلوة تبلغ مساحتها (5.77*20.29م)، تقع غرب رواق القبلة، وغرفة صغيرة تستخدم ككتاب ومدرسة، وللمسجد ثلاثة مداخل موزعة على الجهات الخارجية للمسجد، بالإضافة إلى مئذنة مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو 2.65م وتقع شمال غرب المسجد.