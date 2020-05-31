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محافظة الداير تطبّق بروتوكولات العمل المعتمدة للوقاية من كورونا

بمتابعة "بن لبدة".. تنفيذًا لتوجيهات أمير جازان ونائبه

طبقت محافظة الداير البروتوكولات الوقائية المعتمدة في بيئة العمل واستقبال المراجعين؛ للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن لبدة، وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان، ونائبه.

وتابع محافظ الداير: تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مبنى محافظة الداير من خلال وضع نقطة فرز بصرية للموظفين والمراجعين أمام بوابة الدخول، والتشديد على ارتداء الكمامة داخل المحافظة.

ووضعت ملصقات إرشادية للتباعد الجسدي وترك مسافة كافية داخل المكاتب والأقسام.

وشدّد محافظ الداير نايف بن لبدة، على تطبيق كل الإجراءات في مباني المراكز الإدارية التابعة للمحافظة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظة الداير تطبّق بروتوكولات العمل المعتمدة للوقاية من كورونا
سبق

طبقت محافظة الداير البروتوكولات الوقائية المعتمدة في بيئة العمل واستقبال المراجعين؛ للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن لبدة، وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان، ونائبه.

وتابع محافظ الداير: تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مبنى محافظة الداير من خلال وضع نقطة فرز بصرية للموظفين والمراجعين أمام بوابة الدخول، والتشديد على ارتداء الكمامة داخل المحافظة.

ووضعت ملصقات إرشادية للتباعد الجسدي وترك مسافة كافية داخل المكاتب والأقسام.

وشدّد محافظ الداير نايف بن لبدة، على تطبيق كل الإجراءات في مباني المراكز الإدارية التابعة للمحافظة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
05:28 PM

محافظة الداير تطبّق بروتوكولات العمل المعتمدة للوقاية من كورونا

بمتابعة "بن لبدة".. تنفيذًا لتوجيهات أمير جازان ونائبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طبقت محافظة الداير البروتوكولات الوقائية المعتمدة في بيئة العمل واستقبال المراجعين؛ للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن لبدة، وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان، ونائبه.

وتابع محافظ الداير: تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مبنى محافظة الداير من خلال وضع نقطة فرز بصرية للموظفين والمراجعين أمام بوابة الدخول، والتشديد على ارتداء الكمامة داخل المحافظة.

ووضعت ملصقات إرشادية للتباعد الجسدي وترك مسافة كافية داخل المكاتب والأقسام.

وشدّد محافظ الداير نايف بن لبدة، على تطبيق كل الإجراءات في مباني المراكز الإدارية التابعة للمحافظة.

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