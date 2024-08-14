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ألمانيا: تسجيل 1449 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 221413

ارتفاع عدد الوفيات 14 حالة لتبلغ حصيلة الضحايا 9225

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، تسجيل 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا؛ ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: تسجيل 1449 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 221413
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، تسجيل 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا؛ ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
01:15 PM

ألمانيا: تسجيل 1449 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 221413

ارتفاع عدد الوفيات 14 حالة لتبلغ حصيلة الضحايا 9225

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، تسجيل 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا؛ ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.

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