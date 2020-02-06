ثم تتهاوى.. "الحصيني" يتوقع: يومان مع ارتفاع الحرارة والرياض مثال

قال: لذا سيحرص البعض على لبس الملابس الصيفية شمال ووسط المملكة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن ارتفاع درجات الحرارة يبدأ يوم غد ولمدة يومين.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من غد الجمعة، يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة من ٥ إلى ٧ درجات عما سجلته أمس الأربعاء لمدة يومين؛ لذا سوف يحرص البعض على لبس الملابس الصيفية نهارًا على شمال ووسط وغرب المملكة.. مثال على ذلك: الحرارة في الرياض العظمى الجمعة ٣١ درجة مئوية، ثم متوقعٌ تهاوي درجات الحرارة من السبت.