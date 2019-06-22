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الرئيس الأمريكي يعين مارك إسبر وزيرًا للدفاع

خلفًا لـ"باتريك شاناهان" الذي حلّ محلّ جيم ماتيس

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مارك إسبر وزيرًا للدفاع؛ وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن تثبيت إسبر يأتي على رأس البنتاغون ويخلف إسبر (55 عامًا) باتريك شاناهان، الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس إثر استقالة الأخير في ديسمبر.

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الرئيس الأمريكي يعين مارك إسبر وزيرًا للدفاع
سبق

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مارك إسبر وزيرًا للدفاع؛ وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن تثبيت إسبر يأتي على رأس البنتاغون ويخلف إسبر (55 عامًا) باتريك شاناهان، الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس إثر استقالة الأخير في ديسمبر.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:04 AM

الرئيس الأمريكي يعين مارك إسبر وزيرًا للدفاع

خلفًا لـ"باتريك شاناهان" الذي حلّ محلّ جيم ماتيس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مارك إسبر وزيرًا للدفاع؛ وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن تثبيت إسبر يأتي على رأس البنتاغون ويخلف إسبر (55 عامًا) باتريك شاناهان، الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس إثر استقالة الأخير في ديسمبر.

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