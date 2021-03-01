النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "الشريف" يدشِّن مركز لقاحات كورونا بمستشفى الخرمة

دشّن محافظ محافظة الخرمة "شاكر بن خالد الشريف" مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفى الخرمة العام.

وافتتح محافظ الخرمة المركز مع مدير مستشفى الخرمة العام "محمد بن شجاع السبيعي"، ثم استكمل إجراءات أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، وأخذ الجرعة مع عشرات المواطنين بالخرمة.

وقال لـ"سبق" مدير المستشفى محمد بن شجاع السبيعي: "إن المركز بمحافظة الخرمة يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل بالمستشفى".

وأضاف "السبيعي": "على الراغبين بأخذ اللقاح التسجيل بتطبيق صحتي، وتسجيل موعد، ومراجعة المركز لأخذ اللقاح بكل يسر وسهولة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "الشريف" يدشِّن مركز لقاحات كورونا بمستشفى الخرمة
سبق

دشّن محافظ محافظة الخرمة "شاكر بن خالد الشريف" مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفى الخرمة العام.

وافتتح محافظ الخرمة المركز مع مدير مستشفى الخرمة العام "محمد بن شجاع السبيعي"، ثم استكمل إجراءات أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، وأخذ الجرعة مع عشرات المواطنين بالخرمة.

وقال لـ"سبق" مدير المستشفى محمد بن شجاع السبيعي: "إن المركز بمحافظة الخرمة يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل بالمستشفى".

وأضاف "السبيعي": "على الراغبين بأخذ اللقاح التسجيل بتطبيق صحتي، وتسجيل موعد، ومراجعة المركز لأخذ اللقاح بكل يسر وسهولة".

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
09:16 PM

بالفيديو.. "الشريف" يدشِّن مركز لقاحات كورونا بمستشفى الخرمة

A A A
محمد الزامل - الخرمة
0
1,212

دشّن محافظ محافظة الخرمة "شاكر بن خالد الشريف" مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفى الخرمة العام.

وافتتح محافظ الخرمة المركز مع مدير مستشفى الخرمة العام "محمد بن شجاع السبيعي"، ثم استكمل إجراءات أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، وأخذ الجرعة مع عشرات المواطنين بالخرمة.

وقال لـ"سبق" مدير المستشفى محمد بن شجاع السبيعي: "إن المركز بمحافظة الخرمة يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل بالمستشفى".

وأضاف "السبيعي": "على الراغبين بأخذ اللقاح التسجيل بتطبيق صحتي، وتسجيل موعد، ومراجعة المركز لأخذ اللقاح بكل يسر وسهولة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,841
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,402
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,926

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة