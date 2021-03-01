بالفيديو.. "الشريف" يدشِّن مركز لقاحات كورونا بمستشفى الخرمة

دشّن محافظ محافظة الخرمة "شاكر بن خالد الشريف" مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفى الخرمة العام.

وافتتح محافظ الخرمة المركز مع مدير مستشفى الخرمة العام "محمد بن شجاع السبيعي"، ثم استكمل إجراءات أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، وأخذ الجرعة مع عشرات المواطنين بالخرمة.

وقال لـ"سبق" مدير المستشفى محمد بن شجاع السبيعي: "إن المركز بمحافظة الخرمة يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل بالمستشفى".

وأضاف "السبيعي": "على الراغبين بأخذ اللقاح التسجيل بتطبيق صحتي، وتسجيل موعد، ومراجعة المركز لأخذ اللقاح بكل يسر وسهولة".