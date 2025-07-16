الأخضر الشاب يستأنف تدريباته في معسكر أبها

استعداداً لبطولة كأس آسيا

استأنف المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل، وذلك عقب الفترة الحرة التي قضاها اللاعبين أمس الثلاثاء في أبرز المعالم السياحية بمنطقة عسير.

وأجرى "الأخضر" صباح اليوم مرانه على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج والجهاز الفني المساعد تمارين تكتيكية متنوعة.

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.



