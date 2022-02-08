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هدف لاعب النصر "تاليسكا " بمرمى الطائي يفوز بهدف الجولة 19

بمشاركة أكثر من مليون مصوت

حصل الهدف الثاني للاعب النصر البرازيلي تاليسكا ، بمرمى الطائي على جائزة أجمل أهداف الجولة الـ19 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

وسجل المحترف البرازيلي هدفين من أهداف فريقه الأربعة في اللقاء التي فاز بها (4-1) إذ تمكن من تسجيل الهدف الثاني والثالث لفريقه بالمباراة بطريقة أكثر من رائعة بضربة خلفية بكعب القدم.

وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد حصل هدف تاليسكا على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع الذي أجراه لاختيار أجمل أهداف الجولة.

وحصل هدف المحترف البرازيلي على غالبية الأصوات بمجموع وصل إلى 52،4 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم أكثر من مليون مصوت، متقدمًا بنسبة قليلة على هدف المحترف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد بمرمى أبها والذي حل ثانيًا بنسبة وصلت 46،5 % من الأصوات، فيما حل هدف الأسترالي مارتن بويل لاعب الفيصلي بمرمى ضمك على المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 1،2 % من الأصوات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هدف لاعب النصر "تاليسكا " بمرمى الطائي يفوز بهدف الجولة 19
سبق

حصل الهدف الثاني للاعب النصر البرازيلي تاليسكا ، بمرمى الطائي على جائزة أجمل أهداف الجولة الـ19 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

وسجل المحترف البرازيلي هدفين من أهداف فريقه الأربعة في اللقاء التي فاز بها (4-1) إذ تمكن من تسجيل الهدف الثاني والثالث لفريقه بالمباراة بطريقة أكثر من رائعة بضربة خلفية بكعب القدم.

وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد حصل هدف تاليسكا على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع الذي أجراه لاختيار أجمل أهداف الجولة.

وحصل هدف المحترف البرازيلي على غالبية الأصوات بمجموع وصل إلى 52،4 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم أكثر من مليون مصوت، متقدمًا بنسبة قليلة على هدف المحترف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد بمرمى أبها والذي حل ثانيًا بنسبة وصلت 46،5 % من الأصوات، فيما حل هدف الأسترالي مارتن بويل لاعب الفيصلي بمرمى ضمك على المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 1،2 % من الأصوات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
09:09 PM

هدف لاعب النصر "تاليسكا " بمرمى الطائي يفوز بهدف الجولة 19

بمشاركة أكثر من مليون مصوت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,659

حصل الهدف الثاني للاعب النصر البرازيلي تاليسكا ، بمرمى الطائي على جائزة أجمل أهداف الجولة الـ19 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

وسجل المحترف البرازيلي هدفين من أهداف فريقه الأربعة في اللقاء التي فاز بها (4-1) إذ تمكن من تسجيل الهدف الثاني والثالث لفريقه بالمباراة بطريقة أكثر من رائعة بضربة خلفية بكعب القدم.

وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد حصل هدف تاليسكا على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع الذي أجراه لاختيار أجمل أهداف الجولة.

وحصل هدف المحترف البرازيلي على غالبية الأصوات بمجموع وصل إلى 52،4 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم أكثر من مليون مصوت، متقدمًا بنسبة قليلة على هدف المحترف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد بمرمى أبها والذي حل ثانيًا بنسبة وصلت 46،5 % من الأصوات، فيما حل هدف الأسترالي مارتن بويل لاعب الفيصلي بمرمى ضمك على المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 1،2 % من الأصوات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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