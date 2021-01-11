مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب

قال مدير تعليم صبيا، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية المشارك بجامعة جازان، الدكتور حسن بن محسن خرمي، في تعليقه على مشروع ذا لاين الذي أطلقه سمو ولي العهد مساء أمس، بأن طفرة المشاريع الحيوية في مختلف مدن ومحافظات المملكة هي استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية وفي جوانب عدة اقتصادية واجتماعية وبيئية. وأوضح أن تفاصيل خارطة التنمية وأهدافها ومستهدفاتها رُسمت بدقة وعناية في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية الاثني عشر، وأحد نتائجها استمرار تحسين الظروف المعيشية لكل مواطن وحتى المقيم داخل هذا المجتمع ومنح فرص عيش زاهرة ومتقدمة وحديثة لكل سكان العالم الراغبين بالعيش فيها، وتحوله إلى شخص منتج بطريقة ابتكارية وتطور من مهاراته وأساليبه المعيشية الأخرى، حيث أتت العديد من المشاريع العملاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: نيوم، وعد الشمال، البحر الأحمر، مدينة الملك سلمان للطاقة وغيرها في العهد الزاهر الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ليظهر للعالم جلياً جدية التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعيشه هذه البلاد ومواطنوها. وأضاف الدكتور خرمي: "لن تكون هذه المشاريع مثل ذا لاين مشاريع للتنوع الاقتصادي فحسب، ولكن هي نواة لإنشاء مدن سكنية جديدة وذكية تحتضن ملايين السكان مما يعني تقليل الضغط وتخفيض نسبة الهجرة الداخلية للمدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام وغيرها، والهجرة الداخلية من المدن الطرفية إلى مدن الحزام الأوسط، التي كانت تحتضن معظم المشاريع التنموية من الدمام شرقاً إلى جدة غرباً سببت وعلى مدى سنوات تغييراً في التكتلات السكانية وزيادة مطردة في أعداد السكان في هذه المدن، حتى وصلت نسبة السكان في هذه المناطق 65% من نسبة السكان في المملكة". وكان الدكتور خرمي أوضح أثناء حديثه لجريدة "اليوم" قبل عامين إلى أن تلك المشاريع الضخمة ستكون نواة المدن الذكية، التي ستستفيد من التقنية الذكية للتعامل مع المشاكل الصعبة التي ينتجها التطور الحضري الضخم، ومن هذه المشاكل استخدام الطاقة التقليدية وزيادة الملوثات والاستدامة والازدحام والنقل، لافتاً بأن المستقبل الزاهي لهذه البلاد يستمر العمل عليه من أبناء هذا الوطن بإشراف وقيادة حكيمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقريباً ستحقق رؤية المملكة بأن تكون رائدة في شتى المجالات، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها، وأن يديم عليها أمنها ونعيمها.

مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-11 قال مدير تعليم صبيا، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية المشارك بجامعة جازان، الدكتور حسن بن محسن خرمي، في تعليقه على مشروع ذا لاين الذي أطلقه سمو ولي العهد مساء أمس، بأن طفرة المشاريع الحيوية في مختلف مدن ومحافظات المملكة هي استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية وفي جوانب عدة اقتصادية واجتماعية وبيئية.



وأوضح أن تفاصيل خارطة التنمية وأهدافها ومستهدفاتها رُسمت بدقة وعناية في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية الاثني عشر، وأحد نتائجها استمرار تحسين الظروف المعيشية لكل مواطن وحتى المقيم داخل هذا المجتمع ومنح فرص عيش زاهرة ومتقدمة وحديثة لكل سكان العالم الراغبين بالعيش فيها، وتحوله إلى شخص منتج بطريقة ابتكارية وتطور من مهاراته وأساليبه المعيشية الأخرى، حيث أتت العديد من المشاريع العملاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: نيوم، وعد الشمال، البحر الأحمر، مدينة الملك سلمان للطاقة وغيرها في العهد الزاهر الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ليظهر للعالم جلياً جدية التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعيشه هذه البلاد ومواطنوها.



وأضاف الدكتور خرمي: "لن تكون هذه المشاريع مثل ذا لاين مشاريع للتنوع الاقتصادي فحسب، ولكن هي نواة لإنشاء مدن سكنية جديدة وذكية تحتضن ملايين السكان مما يعني تقليل الضغط وتخفيض نسبة الهجرة الداخلية للمدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام وغيرها، والهجرة الداخلية من المدن الطرفية إلى مدن الحزام الأوسط، التي كانت تحتضن معظم المشاريع التنموية من الدمام شرقاً إلى جدة غرباً سببت وعلى مدى سنوات تغييراً في التكتلات السكانية وزيادة مطردة في أعداد السكان في هذه المدن، حتى وصلت نسبة السكان في هذه المناطق 65% من نسبة السكان في المملكة".



وكان الدكتور خرمي أوضح أثناء حديثه لجريدة "اليوم" قبل عامين إلى أن تلك المشاريع الضخمة ستكون نواة المدن الذكية، التي ستستفيد من التقنية الذكية للتعامل مع المشاكل الصعبة التي ينتجها التطور الحضري الضخم، ومن هذه المشاكل استخدام الطاقة التقليدية وزيادة الملوثات والاستدامة والازدحام والنقل، لافتاً بأن المستقبل الزاهي لهذه البلاد يستمر العمل عليه من أبناء هذا الوطن بإشراف وقيادة حكيمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقريباً ستحقق رؤية المملكة بأن تكون رائدة في شتى المجالات، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها، وأن يديم عليها أمنها ونعيمها.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 08:15 PM

اخر تعديل 11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 10:58 PM

مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب قال إنه يقلل من نسبة الهجرة الداخلية لمناطق التكتلات السكانية بالحزام الأوسط





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قال مدير تعليم صبيا، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية المشارك بجامعة جازان، الدكتور حسن بن محسن خرمي، في تعليقه على مشروع ذا لاين الذي أطلقه سمو ولي العهد مساء أمس، بأن طفرة المشاريع الحيوية في مختلف مدن ومحافظات المملكة هي استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية وفي جوانب عدة اقتصادية واجتماعية وبيئية.



وأوضح أن تفاصيل خارطة التنمية وأهدافها ومستهدفاتها رُسمت بدقة وعناية في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية الاثني عشر، وأحد نتائجها استمرار تحسين الظروف المعيشية لكل مواطن وحتى المقيم داخل هذا المجتمع ومنح فرص عيش زاهرة ومتقدمة وحديثة لكل سكان العالم الراغبين بالعيش فيها، وتحوله إلى شخص منتج بطريقة ابتكارية وتطور من مهاراته وأساليبه المعيشية الأخرى، حيث أتت العديد من المشاريع العملاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: نيوم، وعد الشمال، البحر الأحمر، مدينة الملك سلمان للطاقة وغيرها في العهد الزاهر الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ليظهر للعالم جلياً جدية التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعيشه هذه البلاد ومواطنوها.



وأضاف الدكتور خرمي: "لن تكون هذه المشاريع مثل ذا لاين مشاريع للتنوع الاقتصادي فحسب، ولكن هي نواة لإنشاء مدن سكنية جديدة وذكية تحتضن ملايين السكان مما يعني تقليل الضغط وتخفيض نسبة الهجرة الداخلية للمدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام وغيرها، والهجرة الداخلية من المدن الطرفية إلى مدن الحزام الأوسط، التي كانت تحتضن معظم المشاريع التنموية من الدمام شرقاً إلى جدة غرباً سببت وعلى مدى سنوات تغييراً في التكتلات السكانية وزيادة مطردة في أعداد السكان في هذه المدن، حتى وصلت نسبة السكان في هذه المناطق 65% من نسبة السكان في المملكة".



وكان الدكتور خرمي أوضح أثناء حديثه لجريدة "اليوم" قبل عامين إلى أن تلك المشاريع الضخمة ستكون نواة المدن الذكية، التي ستستفيد من التقنية الذكية للتعامل مع المشاكل الصعبة التي ينتجها التطور الحضري الضخم، ومن هذه المشاكل استخدام الطاقة التقليدية وزيادة الملوثات والاستدامة والازدحام والنقل، لافتاً بأن المستقبل الزاهي لهذه البلاد يستمر العمل عليه من أبناء هذا الوطن بإشراف وقيادة حكيمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقريباً ستحقق رؤية المملكة بأن تكون رائدة في شتى المجالات، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها، وأن يديم عليها أمنها ونعيمها.