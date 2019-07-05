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بالفيديو .. محاولات لانتشال مواطن علق في منطقة وعرة بعسير

أسرته يعيشون حالة نفسية سيئة خوفاً عليه ومطالبات بتكثيف الجهود

تواصل الجهات المختصة بمنطقة عسير محاولة إنقاذ مواطن علق في منطقة وعرة بالسودة غرب أبها.

وفي التفاصيل فقد علق المواطن عبدالعزيز مخافة في منطقة وعرة في السودة منذ ساعات، وهو ما أكده شقيقه "صالح مخافة" وأنه تم التواصل مع الجهات المعنية لإنقاذ أخيه ولا يزال عالقاً وسط غابات السودة وفي أحد المواقع الوعرة مؤكداً مشاركة طيران الأمن إلا أنه لم يتمكن من انتشاله في الوقت الذي تتواصل فيه المحاولات لاستخراجه.

وأضاف أنه تم طلب طائرة مدينة الرياض إلا أنها لم تصل بعد في الوقت الذي تبذل الأسرة جهوداً كبيرة للوصول إلى ابنها.

وطالب "مخافة" أمير عسير بالتدخل لحث الجهات المعنية على مضاعفة الجهود للوصول إلى أخيه الذي يزداد وضعه الصحي سوءاً مع تأخر إنقاذه، مبيناً أن والده وأبناء المحتجز يعيشون حالة نفسية سيئة خوفاً عليه.

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بالفيديو .. محاولات لانتشال مواطن علق في منطقة وعرة بعسير
سبق

تواصل الجهات المختصة بمنطقة عسير محاولة إنقاذ مواطن علق في منطقة وعرة بالسودة غرب أبها.

وفي التفاصيل فقد علق المواطن عبدالعزيز مخافة في منطقة وعرة في السودة منذ ساعات، وهو ما أكده شقيقه "صالح مخافة" وأنه تم التواصل مع الجهات المعنية لإنقاذ أخيه ولا يزال عالقاً وسط غابات السودة وفي أحد المواقع الوعرة مؤكداً مشاركة طيران الأمن إلا أنه لم يتمكن من انتشاله في الوقت الذي تتواصل فيه المحاولات لاستخراجه.

وأضاف أنه تم طلب طائرة مدينة الرياض إلا أنها لم تصل بعد في الوقت الذي تبذل الأسرة جهوداً كبيرة للوصول إلى ابنها.

وطالب "مخافة" أمير عسير بالتدخل لحث الجهات المعنية على مضاعفة الجهود للوصول إلى أخيه الذي يزداد وضعه الصحي سوءاً مع تأخر إنقاذه، مبيناً أن والده وأبناء المحتجز يعيشون حالة نفسية سيئة خوفاً عليه.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
09:55 PM

بالفيديو .. محاولات لانتشال مواطن علق في منطقة وعرة بعسير

أسرته يعيشون حالة نفسية سيئة خوفاً عليه ومطالبات بتكثيف الجهود

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محمد طيران - عسير
8
4,306

تواصل الجهات المختصة بمنطقة عسير محاولة إنقاذ مواطن علق في منطقة وعرة بالسودة غرب أبها.

وفي التفاصيل فقد علق المواطن عبدالعزيز مخافة في منطقة وعرة في السودة منذ ساعات، وهو ما أكده شقيقه "صالح مخافة" وأنه تم التواصل مع الجهات المعنية لإنقاذ أخيه ولا يزال عالقاً وسط غابات السودة وفي أحد المواقع الوعرة مؤكداً مشاركة طيران الأمن إلا أنه لم يتمكن من انتشاله في الوقت الذي تتواصل فيه المحاولات لاستخراجه.

وأضاف أنه تم طلب طائرة مدينة الرياض إلا أنها لم تصل بعد في الوقت الذي تبذل الأسرة جهوداً كبيرة للوصول إلى ابنها.

وطالب "مخافة" أمير عسير بالتدخل لحث الجهات المعنية على مضاعفة الجهود للوصول إلى أخيه الذي يزداد وضعه الصحي سوءاً مع تأخر إنقاذه، مبيناً أن والده وأبناء المحتجز يعيشون حالة نفسية سيئة خوفاً عليه.

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