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طبيب روسي يحذّر من هذا الدواء بعد الإصابة بنوبة قلبية: خطير وقاتل

"مياسنيكوف": يمكن استخدام الأسبرين فقط من الأدوية المسيلة للدم

حذّر طبيب روسي من تعاطي دواء قاتل بعد الإصابة بنوبة قلبية؛ لافتًا إلى أنه يُمنع إعطاء المريض النتروغليسرين؛ أما الأدوية المسيلة للدم، فيمكن أن يستخدم منها الأسبرين فقط.

وقال الطبيب ومقدم البرامج التليفزيونية ألكسندر مياسنيكوف في حديث أدلى به يوم 29 سبتمبر لقناة "روسيا-1" التلفزيونية: "إن النتروغليسرين الخطير يمكن أن يقتل الإنسان؛ لأن ضغط دمه يمكن أن ينخفض". وأشار إلى أن من الضروري استدعاء الأطباء فورًا في حال تعاطي النيتروغليسرين على خلفية ظهور بوادر للنوبة القلبية.

وأعاد الطبيب إلى الأذهان أن المريض المصاب بمرض قلبي حقيقي، لديه ساعتان فقط. ويعني ذلك أنه يجب أن يكون على طاولة العمليات الجراحية بعد مرور 120 دقيقة لا أكثر.

وأضاف -وفق "روسيا اليوم"- أن المريض بحاجة إلى الجلوس أثناء انتظار سيارة الإسعاف، أو يجب أن يشغل وضعية مريحة له.

يُذكر أن ألكسندر مياسنيكوف كان قد ذكر في وقت سابق تصريحات خاطئة لا تتوافق مع الواقع حول أسباب قد تثير مشاكل في القلب.. وحسب الطبيب؛ فإن الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تتضمنها الأسماك وبعض الزيوت النباتية لا تُلحق ضررًا بالقلب، وتعتبر مفيدة لجسم الإنسان.

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طبيب روسي يحذّر من هذا الدواء بعد الإصابة بنوبة قلبية: خطير وقاتل
سبق

حذّر طبيب روسي من تعاطي دواء قاتل بعد الإصابة بنوبة قلبية؛ لافتًا إلى أنه يُمنع إعطاء المريض النتروغليسرين؛ أما الأدوية المسيلة للدم، فيمكن أن يستخدم منها الأسبرين فقط.

وقال الطبيب ومقدم البرامج التليفزيونية ألكسندر مياسنيكوف في حديث أدلى به يوم 29 سبتمبر لقناة "روسيا-1" التلفزيونية: "إن النتروغليسرين الخطير يمكن أن يقتل الإنسان؛ لأن ضغط دمه يمكن أن ينخفض". وأشار إلى أن من الضروري استدعاء الأطباء فورًا في حال تعاطي النيتروغليسرين على خلفية ظهور بوادر للنوبة القلبية.

وأعاد الطبيب إلى الأذهان أن المريض المصاب بمرض قلبي حقيقي، لديه ساعتان فقط. ويعني ذلك أنه يجب أن يكون على طاولة العمليات الجراحية بعد مرور 120 دقيقة لا أكثر.

وأضاف -وفق "روسيا اليوم"- أن المريض بحاجة إلى الجلوس أثناء انتظار سيارة الإسعاف، أو يجب أن يشغل وضعية مريحة له.

يُذكر أن ألكسندر مياسنيكوف كان قد ذكر في وقت سابق تصريحات خاطئة لا تتوافق مع الواقع حول أسباب قد تثير مشاكل في القلب.. وحسب الطبيب؛ فإن الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تتضمنها الأسماك وبعض الزيوت النباتية لا تُلحق ضررًا بالقلب، وتعتبر مفيدة لجسم الإنسان.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
09:09 AM

طبيب روسي يحذّر من هذا الدواء بعد الإصابة بنوبة قلبية: خطير وقاتل

"مياسنيكوف": يمكن استخدام الأسبرين فقط من الأدوية المسيلة للدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر طبيب روسي من تعاطي دواء قاتل بعد الإصابة بنوبة قلبية؛ لافتًا إلى أنه يُمنع إعطاء المريض النتروغليسرين؛ أما الأدوية المسيلة للدم، فيمكن أن يستخدم منها الأسبرين فقط.

وقال الطبيب ومقدم البرامج التليفزيونية ألكسندر مياسنيكوف في حديث أدلى به يوم 29 سبتمبر لقناة "روسيا-1" التلفزيونية: "إن النتروغليسرين الخطير يمكن أن يقتل الإنسان؛ لأن ضغط دمه يمكن أن ينخفض". وأشار إلى أن من الضروري استدعاء الأطباء فورًا في حال تعاطي النيتروغليسرين على خلفية ظهور بوادر للنوبة القلبية.

وأعاد الطبيب إلى الأذهان أن المريض المصاب بمرض قلبي حقيقي، لديه ساعتان فقط. ويعني ذلك أنه يجب أن يكون على طاولة العمليات الجراحية بعد مرور 120 دقيقة لا أكثر.

وأضاف -وفق "روسيا اليوم"- أن المريض بحاجة إلى الجلوس أثناء انتظار سيارة الإسعاف، أو يجب أن يشغل وضعية مريحة له.

يُذكر أن ألكسندر مياسنيكوف كان قد ذكر في وقت سابق تصريحات خاطئة لا تتوافق مع الواقع حول أسباب قد تثير مشاكل في القلب.. وحسب الطبيب؛ فإن الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تتضمنها الأسماك وبعض الزيوت النباتية لا تُلحق ضررًا بالقلب، وتعتبر مفيدة لجسم الإنسان.

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