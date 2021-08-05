أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

تنبيه لأتربة وأمطار رعدية على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-05 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 10:36 AM

تنبيه لأتربة وأمطار رعدية على نجران في حالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.