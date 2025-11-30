النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 49 "ديسمبر"

للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، صدور نتائج الأهلية للدورة 49 (شهر ديسمبر 2021).

وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ca.gov.s.

وكان برنامج حساب المواطن، اليوم، قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وأوضح البرنامج حينها أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال، منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 49 "ديسمبر"
سبق

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، صدور نتائج الأهلية للدورة 49 (شهر ديسمبر 2021).

وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ca.gov.s.

وكان برنامج حساب المواطن، اليوم، قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وأوضح البرنامج حينها أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال، منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
12:39 PM

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 49 "ديسمبر"

للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,648

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، صدور نتائج الأهلية للدورة 49 (شهر ديسمبر 2021).

وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ca.gov.s.

وكان برنامج حساب المواطن، اليوم، قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وأوضح البرنامج حينها أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال، منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة