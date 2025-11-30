حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 49 "ديسمبر"

للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، صدور نتائج الأهلية للدورة 49 (شهر ديسمبر 2021).

وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ca.gov.s.

وكان برنامج حساب المواطن، اليوم، قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وأوضح البرنامج حينها أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال، منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.