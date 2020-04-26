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تحقيقاً للتباعد الاجتماعي.. إطلاق دليل "المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي" بجدة

يسهل وصول الخدمات الأساسية للسكان بكل يسر ودون الحاجة لمغادرة المنزل

واصلت أمانة محافظة جدة إطلاق منظومة مبادراتها ضمن الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حماية للمواطنين والمقيمين من انتقال العدوى، ومنها إطلاق خدمة دليل "المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي" وذلك تحقيقاً للتباعد الاجتماعي، بتسهيل وصول الخدمات الأساسية للسكان بكل يسر ودون الحاجة لمغادرة المنزل.

ويمكن الدليل من معرفة المحال التي تقدم خدمات التوصيل المنزلي في نطاق الحي، عبر الرابط: https://www.jeddah.gov.sa/Jeddah/DeliveryService/view/index.php، حيث سبق وأن أطلقت الأمانة خدمة تقسم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، والتي سبق تفعيلها في وقت سابق عبر خرائط Google وتوزيعها على نطاق 19 بلدية فرعية لـ تسهيل معرفة المحال والمطاعم المتوفرة في كل نطاق خاصة خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة لخدمة السكان.
وتعد خلال الظروف الاستثنائية الراهنة الخدمات الأساسية على خرائط Google التي فعلتها الأمانة بمثابة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان، من التموينات والصيدليات ومحال بيع الغاز وتعبئة المياه وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.

أمانة محافظة جدة خدمة التوصيل المنزلي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحقيقاً للتباعد الاجتماعي.. إطلاق دليل "المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي" بجدة
سبق

واصلت أمانة محافظة جدة إطلاق منظومة مبادراتها ضمن الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حماية للمواطنين والمقيمين من انتقال العدوى، ومنها إطلاق خدمة دليل "المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي" وذلك تحقيقاً للتباعد الاجتماعي، بتسهيل وصول الخدمات الأساسية للسكان بكل يسر ودون الحاجة لمغادرة المنزل.

ويمكن الدليل من معرفة المحال التي تقدم خدمات التوصيل المنزلي في نطاق الحي، عبر الرابط: https://www.jeddah.gov.sa/Jeddah/DeliveryService/view/index.php، حيث سبق وأن أطلقت الأمانة خدمة تقسم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، والتي سبق تفعيلها في وقت سابق عبر خرائط Google وتوزيعها على نطاق 19 بلدية فرعية لـ تسهيل معرفة المحال والمطاعم المتوفرة في كل نطاق خاصة خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة لخدمة السكان.
وتعد خلال الظروف الاستثنائية الراهنة الخدمات الأساسية على خرائط Google التي فعلتها الأمانة بمثابة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان، من التموينات والصيدليات ومحال بيع الغاز وتعبئة المياه وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:35 PM

تحقيقاً للتباعد الاجتماعي.. إطلاق دليل "المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي" بجدة

يسهل وصول الخدمات الأساسية للسكان بكل يسر ودون الحاجة لمغادرة المنزل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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واصلت أمانة محافظة جدة إطلاق منظومة مبادراتها ضمن الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حماية للمواطنين والمقيمين من انتقال العدوى، ومنها إطلاق خدمة دليل "المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي" وذلك تحقيقاً للتباعد الاجتماعي، بتسهيل وصول الخدمات الأساسية للسكان بكل يسر ودون الحاجة لمغادرة المنزل.

ويمكن الدليل من معرفة المحال التي تقدم خدمات التوصيل المنزلي في نطاق الحي، عبر الرابط: https://www.jeddah.gov.sa/Jeddah/DeliveryService/view/index.php، حيث سبق وأن أطلقت الأمانة خدمة تقسم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، والتي سبق تفعيلها في وقت سابق عبر خرائط Google وتوزيعها على نطاق 19 بلدية فرعية لـ تسهيل معرفة المحال والمطاعم المتوفرة في كل نطاق خاصة خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة لخدمة السكان.
وتعد خلال الظروف الاستثنائية الراهنة الخدمات الأساسية على خرائط Google التي فعلتها الأمانة بمثابة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان، من التموينات والصيدليات ومحال بيع الغاز وتعبئة المياه وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.

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