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جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج "ماجستير" في دراسات المرأة

الأول من نوعه على مستوى المملكة.. لمدة أسبوع

تطلق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم الأحد القادم، بوابة القبول للتسجيل في برنامج ماجستير دراسات المرأة، ولمدة أسبوع، وهو برنامج بيني نوعي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية.

ويركز البرنامج على تأهيل الملتحقات فيه ليكنّ قياديات قادرات على تحديد ودراسة تحديات مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح الحلول التنظيمية والتشريعية وصياغة المبادرات التي تساهم في تحقيق هدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي يحقق أحد أهداف رؤية 2030.

ويتبع البرنامج نموذجًا خاصًّا في التنفيذ؛ حيث يتفرع إلى مسارين تخصصيين هما: مسار الموارد البشرية، ومسار الدراسات الاجتماعية، ويختم رحلة القيادية بأربعة خيارات لبحث التخرج؛ وهي: (تدريب تعاوني، رسالة، بحث تطبيقي، مبادرة وطنية) مركزًا على إكساب القيادية مهارات أساسية تساهم في تحقيق مستهدفاته. ويقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس اللاتي يتميزن بخبرات أكاديمية متنوعة، تم إعدادهن إعدادًا خاصًّا بهذا البرنامج.

ويأتي هذا البرنامج لتمكين المرأة من المشاركة في دعم اقتصاد الوطن؛ مما يستوجب توفير مقومات هذه المشاركة ودعم بيئات العمل المختلفة في تشخيص أسباب عدم مشاركة المرأة بشكل مثالي وإيجاد الحلول التي تدعم هذه المشاركة.

للتفاصيل والشروط يمكنكم زيارة الموقع: https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/women_studies.aspx

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج "ماجستير" في دراسات المرأة
سبق

تطلق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم الأحد القادم، بوابة القبول للتسجيل في برنامج ماجستير دراسات المرأة، ولمدة أسبوع، وهو برنامج بيني نوعي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية.

ويركز البرنامج على تأهيل الملتحقات فيه ليكنّ قياديات قادرات على تحديد ودراسة تحديات مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح الحلول التنظيمية والتشريعية وصياغة المبادرات التي تساهم في تحقيق هدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي يحقق أحد أهداف رؤية 2030.

ويتبع البرنامج نموذجًا خاصًّا في التنفيذ؛ حيث يتفرع إلى مسارين تخصصيين هما: مسار الموارد البشرية، ومسار الدراسات الاجتماعية، ويختم رحلة القيادية بأربعة خيارات لبحث التخرج؛ وهي: (تدريب تعاوني، رسالة، بحث تطبيقي، مبادرة وطنية) مركزًا على إكساب القيادية مهارات أساسية تساهم في تحقيق مستهدفاته. ويقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس اللاتي يتميزن بخبرات أكاديمية متنوعة، تم إعدادهن إعدادًا خاصًّا بهذا البرنامج.

ويأتي هذا البرنامج لتمكين المرأة من المشاركة في دعم اقتصاد الوطن؛ مما يستوجب توفير مقومات هذه المشاركة ودعم بيئات العمل المختلفة في تشخيص أسباب عدم مشاركة المرأة بشكل مثالي وإيجاد الحلول التي تدعم هذه المشاركة.

للتفاصيل والشروط يمكنكم زيارة الموقع: https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/women_studies.aspx

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
04:54 PM
اخر تعديل
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
05:51 PM

جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج "ماجستير" في دراسات المرأة

الأول من نوعه على مستوى المملكة.. لمدة أسبوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تطلق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم الأحد القادم، بوابة القبول للتسجيل في برنامج ماجستير دراسات المرأة، ولمدة أسبوع، وهو برنامج بيني نوعي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية.

ويركز البرنامج على تأهيل الملتحقات فيه ليكنّ قياديات قادرات على تحديد ودراسة تحديات مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح الحلول التنظيمية والتشريعية وصياغة المبادرات التي تساهم في تحقيق هدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي يحقق أحد أهداف رؤية 2030.

ويتبع البرنامج نموذجًا خاصًّا في التنفيذ؛ حيث يتفرع إلى مسارين تخصصيين هما: مسار الموارد البشرية، ومسار الدراسات الاجتماعية، ويختم رحلة القيادية بأربعة خيارات لبحث التخرج؛ وهي: (تدريب تعاوني، رسالة، بحث تطبيقي، مبادرة وطنية) مركزًا على إكساب القيادية مهارات أساسية تساهم في تحقيق مستهدفاته. ويقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس اللاتي يتميزن بخبرات أكاديمية متنوعة، تم إعدادهن إعدادًا خاصًّا بهذا البرنامج.

ويأتي هذا البرنامج لتمكين المرأة من المشاركة في دعم اقتصاد الوطن؛ مما يستوجب توفير مقومات هذه المشاركة ودعم بيئات العمل المختلفة في تشخيص أسباب عدم مشاركة المرأة بشكل مثالي وإيجاد الحلول التي تدعم هذه المشاركة.

للتفاصيل والشروط يمكنكم زيارة الموقع: https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/women_studies.aspx

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