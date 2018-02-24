أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف والسيل الكبير

"الأرصاد" أصدرت تنبيهاً مُتقدماً ينتهى السابعة مساءً

أفاد النظام الآلي للإنذار المُبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، في تنبيه متقدم بدأ منذُ الساعه 14:10 ظهرًا ، ويستمر حتى 19:00 مساءً، باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف والسيل الكبير، والأجزاء المجاورة، مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة .

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: الإدراة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف تدعو المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والحيطة، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الاودية ومجاري السيول.

يُشار إلى أنَ أجزاءً من "الطائف" شهدت، ابتداءً من ظهر اليوم السبت، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول أمطار في الساعات القادمة حيث ظلت السماء ملبدةً بالغيوم.



