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وزير الداخلية يثمن جهود منسوبي إدارة الخدمات الطبية في مواجهة كورونا

عبر الاتصال المرئي بمدير الإدارة مؤكداً أهمية مضاعفة جهودهم المميزة

ثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الجهود الكبيرة التي يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي، بمدير عام إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان الداود، ومديري مستشفيات قوى الأمن بمدن الرياض ومكة المكرمة والدمام، حيث قدموا له موجزاً عن أبرز الأعمال التي تقدمها المستشفيات في مواجهة جائحة كورونا، إلى جانب الجهود المستمرة لزيادة الطاقة الاستيعابية في أسرّة التنويم وأسرّة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

ووجه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية اللقاء بنقل تحياته وتقديره لجميع منسوبي إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، مؤكداً أهمية مضاعفة جهودهم المميزة التي يبذلونها.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يثمن جهود منسوبي إدارة الخدمات الطبية في مواجهة كورونا
سبق

ثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الجهود الكبيرة التي يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي، بمدير عام إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان الداود، ومديري مستشفيات قوى الأمن بمدن الرياض ومكة المكرمة والدمام، حيث قدموا له موجزاً عن أبرز الأعمال التي تقدمها المستشفيات في مواجهة جائحة كورونا، إلى جانب الجهود المستمرة لزيادة الطاقة الاستيعابية في أسرّة التنويم وأسرّة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

ووجه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية اللقاء بنقل تحياته وتقديره لجميع منسوبي إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، مؤكداً أهمية مضاعفة جهودهم المميزة التي يبذلونها.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
03:18 PM

وزير الداخلية يثمن جهود منسوبي إدارة الخدمات الطبية في مواجهة كورونا

عبر الاتصال المرئي بمدير الإدارة مؤكداً أهمية مضاعفة جهودهم المميزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الجهود الكبيرة التي يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي، بمدير عام إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان الداود، ومديري مستشفيات قوى الأمن بمدن الرياض ومكة المكرمة والدمام، حيث قدموا له موجزاً عن أبرز الأعمال التي تقدمها المستشفيات في مواجهة جائحة كورونا، إلى جانب الجهود المستمرة لزيادة الطاقة الاستيعابية في أسرّة التنويم وأسرّة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

ووجه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية اللقاء بنقل تحياته وتقديره لجميع منسوبي إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، مؤكداً أهمية مضاعفة جهودهم المميزة التي يبذلونها.

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