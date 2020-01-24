مكة.. تسليم 14 شقة سكنية لمستفيدي جمعية البر الخيرية بالشرائع

ضمن اتفاقية وقّعتها مع برنامج الإسكان التنموي لمستحقّي الدعم

أنهت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، تسليم أربع عشرة شقة سكنية لعدد أربع عشرة عائلة؛ منها ثماني عوائل من مستفيدي الجمعية، وست عوائل مرسلة من قبل إمارة المنطقة.

يأتي هذا ضمن اتفاقية وقّعها نائب رئيس المجلس ماجد الزهراني، مع برنامج الإسكان التنموي التابع لمبادرات وزارة الإسكان لمستحقي الدعم السكني الأشدّ حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر الجعيد، إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن؛ من خلال ما تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين بشكل عام، ولمستفيدي الجمعيات الخيرية بشكل خاص، عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

من جانبه أوضح عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بالجمعية عدنان المالكي، أن الجمعية تحرص ضمن خططها الاستراتيجية ومواكبتها لرؤية ٢٠٣٠، على تنويع خدماتها؛ سعيًا للتميز والريادة في جميع مجالات العمل الخيري، ودعم مستفيديها بكل الوسائل للوصول إلى مجتمع متراحم ومتكاتف.

وأضاف "المالكي" أن الاتفاقية مع برنامج الإسكان التنموي تهدف إلى التكامل في العمل مع الجمعية في توفير وحدات سكنية مناسبة لمستفيدي الجمعية، وكانت أولى ثمرات هذه الاتفاقية تخصيص مبنى يضم (14) شقة سكنية فاخرة وذات جودة، تم توزيعها على (14) عائلة مستحقة، على أن يتم استقطاع مبلغ (200) ريال شهريًّا من الأُسر التي لا يوجد لديها دخل غير الضمان الاجتماعي، فيما يتم استقطاع مبلغ (800) ريال شهريًّا من الأسر التي لديها دخل آخر إضافة إلى الضمان الاجتماعي.