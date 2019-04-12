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جمعية "السلام" بالتعاون مع "الدفاع المدني" توزع الغذاء والمعونات للأسر المتضررة في مكة

بمشاركة أكثر من ١٠٠ متطوع

أطلقت جمعية "السلام" للإغاثة والطوارئ بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني وبدعم من شركة "ببسكو" المرحلة الأولى من مبادرة "وعيك سلام" لتوزيع السلال الغذائية، والمعونات المعيشية للأسر المتضررة في منطقة مكة المكرمة من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم توزيع ١٠٠ سلة غذائية تحتوي على أكثر من ١٦ منتج غذائي رئيس يكفي أسرة من خمسة أشخاص لمدة أسبوعين.

وشارك في عملية التوزيع أكثر من ١٠٠ متطوع من جمعية السلام للإغاثة والطوارئ حيث تم استخدام وسائل نقل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأحياء السكنية، ومنها الدراجات النارية داخل الأحياء ذات الأزقة الضيقة، وسيارات الدفع الرباعي للمناطق الوعرة .

ويُذكر أن الحملة ستستمر في توزيع السلال الغذائية، والحقائب الوقائية، والرسائل التوعوية في مراحلها القادمة ولمدة خمسة أيام، داعين المجتمع المحلي ورجال الأعمال لتقديم الدعم لاستمرار مثل هذه المبادرات الخيرية وتغطية أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، خصوصًا في ظل هذه الأزمة.

جمعية السلام للإغاثة والطوارئ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية "السلام" بالتعاون مع "الدفاع المدني" توزع الغذاء والمعونات للأسر المتضررة في مكة
سبق

أطلقت جمعية "السلام" للإغاثة والطوارئ بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني وبدعم من شركة "ببسكو" المرحلة الأولى من مبادرة "وعيك سلام" لتوزيع السلال الغذائية، والمعونات المعيشية للأسر المتضررة في منطقة مكة المكرمة من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم توزيع ١٠٠ سلة غذائية تحتوي على أكثر من ١٦ منتج غذائي رئيس يكفي أسرة من خمسة أشخاص لمدة أسبوعين.

وشارك في عملية التوزيع أكثر من ١٠٠ متطوع من جمعية السلام للإغاثة والطوارئ حيث تم استخدام وسائل نقل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأحياء السكنية، ومنها الدراجات النارية داخل الأحياء ذات الأزقة الضيقة، وسيارات الدفع الرباعي للمناطق الوعرة .

ويُذكر أن الحملة ستستمر في توزيع السلال الغذائية، والحقائب الوقائية، والرسائل التوعوية في مراحلها القادمة ولمدة خمسة أيام، داعين المجتمع المحلي ورجال الأعمال لتقديم الدعم لاستمرار مثل هذه المبادرات الخيرية وتغطية أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، خصوصًا في ظل هذه الأزمة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:14 PM

جمعية "السلام" بالتعاون مع "الدفاع المدني" توزع الغذاء والمعونات للأسر المتضررة في مكة

بمشاركة أكثر من ١٠٠ متطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية "السلام" للإغاثة والطوارئ بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني وبدعم من شركة "ببسكو" المرحلة الأولى من مبادرة "وعيك سلام" لتوزيع السلال الغذائية، والمعونات المعيشية للأسر المتضررة في منطقة مكة المكرمة من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم توزيع ١٠٠ سلة غذائية تحتوي على أكثر من ١٦ منتج غذائي رئيس يكفي أسرة من خمسة أشخاص لمدة أسبوعين.

وشارك في عملية التوزيع أكثر من ١٠٠ متطوع من جمعية السلام للإغاثة والطوارئ حيث تم استخدام وسائل نقل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأحياء السكنية، ومنها الدراجات النارية داخل الأحياء ذات الأزقة الضيقة، وسيارات الدفع الرباعي للمناطق الوعرة .

ويُذكر أن الحملة ستستمر في توزيع السلال الغذائية، والحقائب الوقائية، والرسائل التوعوية في مراحلها القادمة ولمدة خمسة أيام، داعين المجتمع المحلي ورجال الأعمال لتقديم الدعم لاستمرار مثل هذه المبادرات الخيرية وتغطية أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، خصوصًا في ظل هذه الأزمة.

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