النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد فرحة أهالي جازان بتساقط "حبات البرد" بعد غياب طويل

مستمرة في الهطول منذ نحو ساعة

تسبب تساقط البرد مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جيزان بعد غياب دام عدة عقود في فرحة لدى الأهالي؛ ما جعلهم يلتقطون له الصور ومقاطع الفيديو.

ويشهد عدد من محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية والساحلية هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، منذ نحو ساعة، وتستمر الهطولات حتى وقت إعداد الخبر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، وتشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والداير والدرب والطوال والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد فرحة أهالي جازان بتساقط "حبات البرد" بعد غياب طويل
سبق

تسبب تساقط البرد مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جيزان بعد غياب دام عدة عقود في فرحة لدى الأهالي؛ ما جعلهم يلتقطون له الصور ومقاطع الفيديو.

ويشهد عدد من محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية والساحلية هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، منذ نحو ساعة، وتستمر الهطولات حتى وقت إعداد الخبر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، وتشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والداير والدرب والطوال والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
08:20 PM

شاهد فرحة أهالي جازان بتساقط "حبات البرد" بعد غياب طويل

مستمرة في الهطول منذ نحو ساعة

A A A
فهد كاملي - جازان
9
10,011

تسبب تساقط البرد مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جيزان بعد غياب دام عدة عقود في فرحة لدى الأهالي؛ ما جعلهم يلتقطون له الصور ومقاطع الفيديو.

ويشهد عدد من محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية والساحلية هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، منذ نحو ساعة، وتستمر الهطولات حتى وقت إعداد الخبر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، وتشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والداير والدرب والطوال والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,703
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,553
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,612
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,278

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة